Lanzan el nuevo plan de Spotify, "el Superpremium"

Además, se mencionó la función de "Prueba de sonido", que le permite a la plataforma aprender más sobre los hábitos auditivos de los usuarios, para crear mezclas de sonido exclusivas para el. Otra característica será la capacidad de la creación de listas de reproducción automáticamente impulsadas por inteligencia artificial y se podrá filtrar música según su estado de ánimo, actividad o género musical.

También tendrá la posibilidad de disfrutar hasta 30 horas de escucha de audiolibros cada mes. En este momento, el código de Spotify pone a su nivel "superpremium" en 20 dólares, lo cuál equivale a 347 pesos, este es un valor muy por encima de sus otros planes existentes como el caso del paquete "Individual" que actualmente tiene un costo de 11 dólares por mes, o sea 191 pesos. Los usuarios de internet creen que no es muy inteligente que este sea el costo del "superpremium", ya que tanto Apple Music, como Amazon Music, ya ofrecen audio sin pérdidas y sin costo adicional. Por el momento la compañía no ha proporcionado una fecha de lanzamiento oficial para este servicio, y un portavoz declaró que no pueden comentar sobre "Especulaciones de posibles nuevas características"