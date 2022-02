La nueva mascarilla para protegerse del Covid-19 en restaurantes

En la tienda en línea, la mascarilla ya cuenta con más de cien reseñas de cinco estrellas de clientes satisfechos. Si bien muchos de ellos confiesan que la compraron por curiosidad, ahora dicen sentirse más seguros en los restaurantes y cafeterías.

"La primera vez que mi amigo la vio, se burló de mí, pero luego dijo que quería comprarla", afirma otro.

"Solo añade más confusión"

Pese al optimismo de sus orgullosos propietarios, muchos internautas no han tardado en señalar que la mascarilla nasal no protege realmente del covid-19. "Es una idea realmente absurda: inhalas mientras comes. El hecho de cubrir solo la nariz no cambia nada; solo es un modo de ganar dinero para alguien que cree que la mayoría de la gente no tiene razón", escribió un usuario de Twitter.

"Es cierto, no ayuda... Al final, la gente respirará por la boca", sostiene un internauta, mientras otro comentario subraya que la mascarilla "solo añade más confusión".

Por otra parte, un usuario señala que con esta mascarilla resulta más difícil disfrutar del sabor de la comida dado que el olor y el sabor están estrechamente vinculados.

Otros prefieren abordar la cuestión desde el humor, como este internauta, que publicó un GIF con lo que denominó como "versión económica" de la mascarilla nasal:

No obstante, hay quienes refutan las críticas y señalan, citando un estudio de científicos surcoreanos, que la nariz representa el "objetivo principal" del coronavirus, por lo que la nueva mascarilla, "en cierta medida", podría ser útil en restaurantes.