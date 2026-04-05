Kidfluence: hijos influyen en la mitad de las decisiones en el consumo familiar

A diferencia de generaciones anteriores, estos chicos crecieron completamente atravesados por la tecnología, en un entorno donde lo digital no es una novedad sino una condición natural. Desde edades tempranas consumen contenido en plataformas online, interactúan con redes sociales y participan en entornos virtuales que moldean su forma de ver el mundo.

image

Ese contacto constante con la información les permite investigar, comparar y formarse una opinión propia sobre productos y servicios, lo que termina trasladándose a la dinámica cotidiana del hogar.

En ese contexto, el clásico “poder del ruego” pierde fuerza frente a una influencia mucho más estructurada. Los chicos ya no solo piden, sino que argumentan, recomiendan y muchas veces terminan inclinando la decisión final. Esto se refleja en múltiples ámbitos de consumo, desde la elección de tecnología hasta decisiones de mayor peso como la compra de un vehículo o la planificación de un viaje familiar, donde su participación es cada vez más visible.

El fenómeno también se apoya en un cambio en la forma de consumir, donde lo físico y lo digital se combinan de manera constante. Los productos suelen descubrirse en plataformas o comunidades online, pero la compra puede concretarse en espacios tradicionales o en formatos híbridos, en un proceso que mezcla experiencias y redefine el recorrido del consumidor.

image

Qué pasa en Argentina

Los Alfa, la generación más grande de la historia ya está transformando el consumo a nivel global. (WiWO) El estudio analiza casos por región y detalla tendencias particulares del país.

La crisis económica reordenó prioridades: la ropa superó a los juguetes como principal regalo para el Día del Niño (33% vs. 22%).

Crece el consumo racional y funcional dentro del hogar.

La bancarización temprana se acelera: fintech como Ualá incorporan a usuarios de 13 a 17 años.

Los adolescentes comienzan a administrar su propio presupuesto, perfilados como “smart shoppers”.

El gaming móvil y los modelos free-to-play ganan protagonismo frente al costo de las consolas tradicionales.

Categorías donde la influencia es decisiva

El fenómeno impacta en sectores estratégicos.

Automotriz. El 61% de los padres reconoce que sus hijos influyen en la elección del vehículo familiar.

El 61% de los padres reconoce que sus hijos influyen en la elección del vehículo familiar. Turismo. El 64% de los niños participa en la selección de destinos y actividades.

El 64% de los niños participa en la selección de destinos y actividades. Tecnología. La generación incide en la compra de teléfonos, tablets, accesorios, videojuegos y servicios de streaming.

A su vez, la región muestra un potencial de crecimiento significativo, con proyecciones que anticipan un fuerte aumento del gasto vinculado a los jóvenes en los próximos años.

image

Este cambio de paradigma no solo transforma la dinámica dentro de las familias, sino que también plantea un desafío directo para las marcas, que deben reinterpretar a un consumidor cada vez más joven, informado y activo. En ese escenario, entender cómo piensan y qué buscan los chicos deja de ser una opción para convertirse en una necesidad en un mercado donde, cada vez más, las decisiones empiezan en manos de ellos.