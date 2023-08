Islas Malvinas: un argentino descubrió un cráter impresionante

Rocca es analista de sistemas y dedica parte de su tiempo libre a su afición por la geología, una carrera inició pero no llegó a terminar. Cuando leyó el artículo quedó muy impresionado. Más lo sorprendió cuando buceó en Internet y no encontró nada del asunto. El de Rampino era un trabajo muy interesante, pero breve, no estudiaba en profundidad esa cuenca gigante. “Nadie parecía haberse hecho eco de ese trabajo. Decidí que yo sería la persona que investigaría a fondo ese lugar”, dijo Rocca en diálogo con Infobae.

Lo primero que encontró fue un mapa de anomalías gravimétricas de Malvinas del Servicio Geológico Minero de Argentina (SEGEMAR) que databa de 1997. Mostraba una tremenda estructura circular al noroeste de Gran Malvinas, exactamente al lado de las islas.