Google lanzó una plataforma para detectar información e imágenes creadas con IA

La herramienta analiza archivos multimedia para detectar si son reales o generados por inteligencia artificial.
Cómo funciona la tecnología de detección de IA
El sistema opera a través del sitio web synthid.com —al que se ingresa con credenciales habituales— y analiza marcas de agua digitales imperceptibles integradas en la estructura de los datos:
- Incrustación invisible en archivos: la tecnología rastrea sellos digitales que resultan indetectables para el ojo y el oído humanos, manteniéndose presentes incluso tras ediciones convencionales.
- Compatibilidad con múltiples empresas de inteligencia artificial: además de identificar creaciones propias de Google, el detector reconoce contenidos generados por firmas líderes como OpenAI, Nvidia y Kakao, sumando próximamente a Apple.
- Escala masiva en internet: según datos oficiales, este sello de la compañía ya se aplicó a más de 180.000 millones de imágenes y videos en todo el mundo.
- Freno directo a los deepfakes: la plataforma busca reducir la difusión de manipulaciones ultra realistas en redes sociales que simulan declaraciones o acciones falsas de personas reales.
Un avance clave para la tecnología y la seguridad digital
La apertura pública de esta plataforma marca un hito en la autenticación de contenidos en la era de la inteligencia artificial y al poco tiempo que la empresa acaba de lanzar Gemini Argon 4.
Google lanzó Gemini 4 Argon, la nueva inteligencia artificial con foco en ciberdefensa y detección autónoma de brechas de seguridad.
Al democratizar el acceso a herramientas de verificación, Google establece un estándar de transparencia indispensable para que los usuarios puedan navegar de forma más segura ante el avance del contenido sintético.