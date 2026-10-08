Google lanzó una plataforma para detectar información e imágenes creadas con IA

La herramienta analiza archivos multimedia para detectar si son reales o generados por inteligencia artificial.

Cómo funciona la tecnología de detección de IA

El sistema opera a través del sitio web synthid.com —al que se ingresa con credenciales habituales— y analiza marcas de agua digitales imperceptibles integradas en la estructura de los datos:

Incrustación invisible en archivos: la tecnología rastrea sellos digitales que resultan indetectables para el ojo y el oído humanos, manteniéndose presentes incluso tras ediciones convencionales.

la rastrea sellos digitales que resultan indetectables para el ojo y el oído humanos, manteniéndose presentes incluso tras ediciones convencionales. Compatibilidad con múltiples empresas de inteligencia artificial: además de identificar creaciones propias de Google , el detector reconoce contenidos generados por firmas líderes como OpenAI, Nvidia y Kakao, sumando próximamente a Apple.

además de identificar creaciones propias de , el detector reconoce contenidos generados por firmas líderes como OpenAI, Nvidia y Kakao, sumando próximamente a Apple. Escala masiva en internet: según datos oficiales, este sello de la compañía ya se aplicó a más de 180.000 millones de imágenes y videos en todo el mundo.

según datos oficiales, este sello de la compañía ya se aplicó a más de 180.000 millones de imágenes y videos en todo el mundo. Freno directo a los deepfakes: la plataforma busca reducir la difusión de manipulaciones ultra realistas en redes sociales que simulan declaraciones o acciones falsas de personas reales.

Un avance clave para la tecnología y la seguridad digital

La apertura pública de esta plataforma marca un hito en la autenticación de contenidos en la era de la inteligencia artificial y al poco tiempo que la empresa acaba de lanzar Gemini Argon 4.

Google lanzó Gemini 4 Argon, la nueva inteligencia artificial con foco en ciberdefensa y detección autónoma de brechas de seguridad.

Al democratizar el acceso a herramientas de verificación, Google establece un estándar de transparencia indispensable para que los usuarios puedan navegar de forma más segura ante el avance del contenido sintético.