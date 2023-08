Este es el juego para celulares que ayuda a dormir a los niños

Además de Snorlax, vamos a poder coleccionar a cientos de pokémones como en una pokédex (la lista de pokemones de los juegos) acá llamada Dormidex. Estas adorables criaturas se acercarán a nosotros mientras dormimos, y al despertar las vamos a ver durmiendo junto a nuestro Snorlax en distintas posiciones, que se asemejarán a nuestro estilo de sueño. Podremos coleccionarlas como también sumarlas a nuestro equipo para ayudar a recolectar ítems para alimentar a nuestro compañero, que oficia como un tamagotchi del sueño.

Cómo funciona la app

Las recomendaciones del juego arrancan con dejar el teléfono conectado al cargador y sobre la cama, cosa que a muchos les generó dudas. Kaname Kosugi, su director, habló respecto a esto y aseguró que “si el teléfono está en la lista de equipos compatibles no hay riesgos”. Igualmente, el equipo se puede dejar en la mesa de luz y permite jugar de la misma manera, pero sin rastrear sutiles movimientos en la cama.

Además, el director comentó que si bien el juego está desarrollado en conjunto con el Dr. Masashi Yanagisawa, un académico experto del Japón, no debe tomarse como una herramienta médica, sino como una app que ayuda a los grandes y chicos a dar un incentivo para regular el sueño y dormir cada día mejor.

Vídeo de presentación | Pokémon Sleep

Divertido y poco exigente

El juego de por sí pide poco del usuario. En nuestro caso, marcamos la hora de irnos a dormir, elegimos la hora a la que nos gustaría levantarnos y listo. La app puede usarse como despertador con sonidos y melodías específicas. Una vez que nos levantamos, revisamos las horas de sueño, cuánto nos movimos y lo más divertido, podemos escuchar todos los ruidos que hicimos en la noche, una vez utilizados, se borrarán y no se pueden exportar.

Una vez que nos otorga los puntos de la noche, vamos a poder ver a nuestro Snorlax y revisar qué otros pokémones se sumaron. Y allí vamos a poder alimentar y cuidar a nuestro redondito personaje azul.

Otra de las dudas que habían surgido en el comienzo, era qué pasaba con la gente que duerme en pareja o con mascotas, y la respuesta es simple: la app va a rastrear todo lo que pase en su zona, por lo que el puntaje de la noche contará por ambos en la cama.

Extras y otras maneras de jugar

La app no tiene costo, y en nuestra experiencia no necesitamos nada extra para jugarlo, pero sí tendrá compras dentro de la app para los que quieran acelerar el proceso de crecimiento de nuestro personaje con un Premium Pass y monedas “diamond”. Pero para jugar con los más chiquitos que no quieren irse a dormir, o los grandotes que tienen problemas para regularizar el sueño, la app no pide casi nada de nosotros para divertirnos y ver los resultados de nuestras noches.

Sí tiene otro producto que se venderá por ahora en el exterior, y es el gadget Pokémon Go Plus+, que funciona para no utilizar el celular directamente. Es una especie de pokebola plana, que puede rastrear los movimientos y los sonidos, puede dejarse en la cama, y hasta tiene sonidos para irse a dormir con canciones de cuna cantadas por Pikachu, algo que resulta adorable. Este producto también puede usarse para jugar Pokémon Go sin usar constantemente la batería de nuestro smartphone.