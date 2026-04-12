¿Escuchar música mientras se corre mejora el rendimiento?

Por qué la música no siempre ayuda a correr mejor

Aunque muchos sienten que rinden más con música, los expertos advierten que hay varios motivos por los que esto no siempre ocurre:

No cambia el ritmo real del cuerpo: el tempo de la música puede influir, pero el cuerpo suele mantener su propio ritmo natural.

el tempo de la música puede influir, pero el cuerpo suele mantener su propio ritmo natural. Puede generar distracción: escuchar música puede hacer que prestes menos atención a la respiración, la postura o las señales del cuerpo.

escuchar música puede hacer que prestes menos atención a la respiración, la postura o las señales del cuerpo. No mejora la técnica: la música no reemplaza aspectos clave del entrenamiento como la técnica o la planificación.

Los beneficios que sí aporta la música al correr

Pero otros estudios encontraron que escuchar música preferida puede aumentar la velocidad y la distancia recorrida, y reducir la percepción del esfuerzo. Es decir, puede hacer que el entrenamiento se sienta más llevadero y motivador.

Sin embargo, también se observó que no modifica la estrategia de ritmo durante la carrera: no cambia cómo el corredor distribuye su energía a lo largo del recorrido.

¿Conviene correr con música o no?