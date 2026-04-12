¿Escuchar música mientras se corre mejora el rendimiento?

FUENTE: TN
Por qué la música no siempre ayuda a correr mejor
Aunque muchos sienten que rinden más con música, los expertos advierten que hay varios motivos por los que esto no siempre ocurre:
- No cambia el ritmo real del cuerpo: el tempo de la música puede influir, pero el cuerpo suele mantener su propio ritmo natural.
- Puede generar distracción: escuchar música puede hacer que prestes menos atención a la respiración, la postura o las señales del cuerpo.
- No mejora la técnica: la música no reemplaza aspectos clave del entrenamiento como la técnica o la planificación.
Los beneficios que sí aporta la música al correr
Pero otros estudios encontraron que escuchar música preferida puede aumentar la velocidad y la distancia recorrida, y reducir la percepción del esfuerzo. Es decir, puede hacer que el entrenamiento se sienta más llevadero y motivador.
Sin embargo, también se observó que no modifica la estrategia de ritmo durante la carrera: no cambia cómo el corredor distribuye su energía a lo largo del recorrido.
¿Conviene correr con música o no?
- Si buscás motivarte o disfrutar más: la música puede ser una gran aliada.
- Si querés mejorar técnica o rendimiento a largo plazo: no es determinante y, en algunos entrenamientos específicos, puede ser mejor dejar los auriculares en casa.