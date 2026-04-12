Este truco de maquillaje hace que los labios se vean más gruesos

Los labiales hidratantes o con acabado gloss ayudan a que la boca se vea más grande y gruesa.

Huda Kattan recomienda comenzar poniendo un poco de base de maquillaje justo en el centro del labio inferior, para dar un efecto de volumen y luz que hace que los labios se vean más llenos y jugosos.

Luego deberás delinear los labios, ya que este paso ayuda a definir la forma de la boca. Lo mejor es recurrir a un tono marrón o rosado profundo. No tienes que delinear por fuera de la línea natural de la boca, sino siguiendo la misma. "La clave está en difuminar inmediatamente con el dedo, antes de que se seque, para conseguir un efecto natural y evitar líneas duras", asegura Kattan.

A continuación, se aconseja usar labiales con acabado gloss, ya que los mismos son mucho más hidratantes que otros productos. Además, garantizan una pigmentación intensa y duradera. Actualmente se consiguen labiales gloss en diversos tonos (atrás quedaron los tiempos donde solo estaba el color transparente). La combinación de un delineador difuminado y un gloss ayuda a crear una transición suave y aportar volumen óptico. Esta fina línea sobre el delineado rompe la dureza y añade un toque de frescura al look.