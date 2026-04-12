Matías Rossi domó El Zonda y se quedó con la carrera en San Juan

En el inicio de la final, todos los pilotos lograron una buena partida salvo Francisco Monarca, quien perdió terreno desde el vamos. Quien capitalizó la situación fue Tomás Fernández, que largó de manera impecable y se defendió con solidez de los ataques de Facundo Aldrighetti para quedarse con la punta de la competencia.

La carrera tuvo rápidamente momentos de tensión. Nicolás Ginés protagonizó un fuerte golpe en la zona del puente, en el ingreso a la curva Juan María Traverso, lo que motivó la primera salida del auto de seguridad. Más adelante, Aldrighetti intentó superar a Fernández en el ingreso a la recta principal, pero se pasó en la maniobra y terminó tocándose con Gabriel Ponce de León. El piloto de Junín sufrió daños en su SUV —incluida la rotura del piso—, aunque pudo continuar en carrera, mientras que Rossi logró esquivar el incidente de manera milimétrica.