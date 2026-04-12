Matías Rossi domó El Zonda y se quedó con la carrera en San Juan

Poco después, Monarca sufrió un fuerte impacto en la zona del rulo, lo que provocó la segunda neutralización de la competencia. Con un desarrollo accidentado, la final siguió cobrando protagonistas: a falta de diez minutos, Ponce de León debió abandonar por una falla en la caja de cambios, mientras que Franco Riva, ganador de la fecha inaugural, también quedó fuera de carrera.
En el tramo decisivo, Fernández se pasó de largo en el ingreso a la recta principal y Rossi no perdonó: se puso a la par, lo superó con autoridad y tomó el liderazgo. Detrás, Emiliano Stang también dejó atrás a Fernández para ubicarse segundo, mientras que Nicolás Palau avanzó hasta el tercer lugar, relegando al joven piloto al cuarto puesto.
Con la Toyota Corolla Cross N°1, Rossi selló una actuación contundente y se quedó con la victoria, la N°47 de su campaña en el TC2000 y la quinta en El Zonda, confirmando una vez más su dominio en el exigente trazado sanjuanino.