Marcelo Ciarrocchi volvió a demostrar su gran presente en la temporada 2026 de Top Race al conseguir un nuevo triunfo, repitiendo lo hecho en Buenos Aires. Esta vez, el piloto de Almafuerte (Córdoba) se impuso en el autódromo “El Zonda – Eduardo Copello” de San Juan, al mando del Ford del equipo Halcón Motorsport.
Flaqué se subió al podio del Top Race en El Zonda
Marcelo Ciarrocchi repitió victoria en San Juan y se afianza en el campeonato de Top Race. El sanjuanino Fabián Flaqué terminó en el segundo lugar.