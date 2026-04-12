Flaqué se subió al podio del Top Race en El Zonda

Detrás, Juan Pablo Traverso (Fiat) logró una destacada recuperación para finalizar en la cuarta posición, luego de verse involucrado en un incidente en el inicio cuando fue embestido por Roberto Lobay (Mercedes-Benz) en la chicana. La situación se agravó cuando Diego Verriello (Fiat) impactó a Lobay, provocando el abandono de ambos.

Norberto Grosso (Ford), quien había heredado la punta tras ese incidente, terminó quinto. Más atrás se ubicaron Alejandro Irazusta (Lexus), Adrián Hamze (Fiat), Carlos Guttlein (Lexus) y Pedro Mariezcurrena (Fiat), todos con el total de las 22 vueltas cumplidas.

Con este resultado, Ciarrocchi lidera el campeonato con 66 puntos y dos victorias, consolidándose como el gran candidato. Lo siguen el campeón Facundo Aldrighetti a 38 unidades, Verriello a 39, Traverso a 42 y Flaqué a 45.

La próxima cita del calendario será la tercera fecha, que se disputará entre el 1° y 3 de mayo en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario.