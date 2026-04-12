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Flaqué se subió al podio del Top Race en El Zonda

Marcelo Ciarrocchi repitió victoria en San Juan y se afianza en el campeonato de Top Race. El sanjuanino Fabián Flaqué terminó en el segundo lugar.

Marcelo Ciarrocchi volvió a demostrar su gran presente en la temporada 2026 de Top Race al conseguir un nuevo triunfo, repitiendo lo hecho en Buenos Aires. Esta vez, el piloto de Almafuerte (Córdoba) se impuso en el autódromo “El Zonda – Eduardo Copello” de San Juan, al mando del Ford del equipo Halcón Motorsport.

La segunda competencia del fin de semana tuvo un cierre electrizante. Ciarrocchi debió exigirse al máximo para contener el ataque del local Fabián Flaqué (Fiat), quien lo presionó intensamente en los giros finales. El cordobés respondió con firmeza y realizó dos maniobras defensivas clave: primero, bloqueando el intento de sobrepaso en el frenaje de la horquilla, y luego resolviendo con autoridad un momento crítico al encontrarse con el rezagado Mauro Rial (Lexus) en la salida del puente.

Tras completar los 30 minutos de carrera, Ciarrocchi cruzó la meta con apenas medio segundo de ventaja sobre Flaqué, mientras que el bonaerense Nereo Queijeiro completó el podio.

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Detrás, Juan Pablo Traverso (Fiat) logró una destacada recuperación para finalizar en la cuarta posición, luego de verse involucrado en un incidente en el inicio cuando fue embestido por Roberto Lobay (Mercedes-Benz) en la chicana. La situación se agravó cuando Diego Verriello (Fiat) impactó a Lobay, provocando el abandono de ambos.

Norberto Grosso (Ford), quien había heredado la punta tras ese incidente, terminó quinto. Más atrás se ubicaron Alejandro Irazusta (Lexus), Adrián Hamze (Fiat), Carlos Guttlein (Lexus) y Pedro Mariezcurrena (Fiat), todos con el total de las 22 vueltas cumplidas.

Con este resultado, Ciarrocchi lidera el campeonato con 66 puntos y dos victorias, consolidándose como el gran candidato. Lo siguen el campeón Facundo Aldrighetti a 38 unidades, Verriello a 39, Traverso a 42 y Flaqué a 45.

La próxima cita del calendario será la tercera fecha, que se disputará entre el 1° y 3 de mayo en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de Rosario.

FUENTE: con información de Carburando

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