¿Es malo tomar café en ayunas?: la pregunta que muchos se hacen cada mañana

Según Kim Barrett, catedrática de Fisiología y Biología de las Membranas en la Facultad de Medicina de la Universidad de California, campus Davis, y miembro de la junta directiva de la Asociación Americana de Gastroenterología, los investigadores han estudiado desde la década de 1970 los beneficios y perjuicios del consumo de café, sobre todo en relación con el estómago. Por suerte, este puede soportar todo tipo de irritantes, incluido el café.

“El estómago tiene muchas maneras de protegerse”, afirmó Barret. Por ejemplo, secreta una mucosidad espesa que crea una capa protectora poderosa entre el recubrimiento del estómago y lo que comes. Esa capa también protege al estómago de su propio entorno ácido natural, el cual es necesario para descomponer los alimentos, explicó. Tendrías que consumir una sustancia muy agresiva “para vulnerar las defensas del estómago, ya que se encuentra constantemente en un entorno muy adverso y perjudicial”, comentó Barret. “Así es como el estómago hace su trabajAunque ciertos irritantes pueden hacer que el estómago sea más vulnerable a la formación de ácido y úlceras, múltiples estudios a gran escala han revelado que no es el caso del café. Por ejemplo, un estudio de 2013 en el que participaron más de 8000 personas que vivían en Japón, no encontró ninguna relación significativa entre el consumo de café y la formación de úlceras en el estómago o el intestino, incluso entre los que bebían tres tazas o más al día.”No es probable que el café, ni siquiera concentrado, provoque lesiones en el estómago”, señaló Cryer.o”.

¿Cómo afecta el café al estómago?

Es bien sabido que sustancias irritantes como el alcohol, el humo del tabaco y los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno (Advil, Motrin) o el naproxeno (Aleve), alteran los mecanismos de defensa naturales del estómago y dañan su recubrimiento, afirmó Byron Cryer, jefe de medicina interna del Centro Médico de la Universidad Baylor en Dallas. Su laboratorio de investigación se especializa en comprender cómo distintos medicamentos y otras sustancias químicas pueden dañar el estómago y el intestino delgado.

“Y mucho menos en las dosis habituales de las bebidas comunes”.No obstante, el café sí tiene un efecto en el sistema digestivo: puede acelerar el colon y favorecer el tránsito intestinal, además de que aumenta la producción de ácido en el estómago.Fuera de este órgano, es bien sabido que la cafeína del café aumenta el ritmo cardiaco y la presión arterial, y si lo bebes demasiado cerca de la hora de acostarte, puede alterar el sueño, pero estos cambios son temporales, dijo Cryer.