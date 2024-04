El spam no va más: Google encontró la solución para los correos no deseados

Sin embargo, no alcanza para terminar con los insufribles correos que llegan todos los días y no son considerados por Google como Spam. Para acabar definitivamente con esos emails que se le “escapan” y que los usuarios no quieren recibir, la empresa tiene en desarrollo la función de Gestionar suscripciones

Qué es la función Gestionar suscripciones y como puede terminar con el spam en Gmail

Si bien Gmail todavía no presentó la herramienta, se filtró en foros de internet como Reddit que Google trabaja en poner detalles finales a una opción pensada para ver e identificar qué empresas son las que más correos electrónicos envían a una cuenta.

Desde esa novedosa función, los usuarios podrán darse de baja de estas suscripciones con un click y olvidarse del spam.

La posibilidad de administrar las suscripciones es una característica que los usuarios de Gmail reclaman desde hace años. Este tipo de correos, de muy fácil suscripción, pero muchas veces complicado para dejar de recibirlos y eliminarlos, pueden llegar a saturar la casilla y convertirse en un dolor de cabeza.

Cuando finalmente Google comience a desplegar esta novedosa función, los usuarios tendrán en un solo lugar todas sus suscripciones y podrán decidir con cuál seguir y a cuál darse de baja para no recibir más correos.

En la pestaña de la herramienta, los usuarios tendrán la posibilidad de: