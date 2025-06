El líquido de los garbanzos en conserva no es malo: por qué no deberías tirarlo

Este líquido se conoce como aquafaba y es, tal y como explica la dietista-nutricionista Júlia Farré, "el agua de cocinar los garbanzos o las alubias" que queda en el interior del bote.

En un vídeo publicado en su canal de Youtube, Farré aclara que no se trata de un líquido artificial ni perjudicial, y que su composición ayuda a aportar "textura y consistencia en los platos que elabores con ellas, como puede ser un guiso".

Aunque lo habitual es escurrir el líquido de las legumbres antes de cocinarlas, lo cierto es que puede aprovecharse sin problema. Así lo indica Mercadona en su web oficial, donde explican que "no es necesario lavarlas, lo normal es escurrir el líquido y cocinarlas o consumirlas sin él. No obstante, si prefieres consumir el líquido, no hay problema en hacerlo".

UN SUSTITUTO VEGETAL DEL HUEVO

Una de las aplicaciones más interesantes del aquafaba es su uso como sustituto del huevo en recetas veganas o para personas con alergia. Según explica la nutricionista Blanca García-Orea en su cuenta de Instagram, este líquido tiene una "textura gelatinosa parecida a la clara de huevo" y puede montarse hasta alcanzar el punto de nieve.

Para sustituir un huevo en una receta, basta con utilizar tres cucharadas de aquafaba (45 ml), previamente batido con varillas o batidora de mano. Entre sus usos más comunes están la elaboración de mayonesas sin huevo, merengues o postres veganos.

¿ES SALUDABLE SU CONSUMO?

El líquido en sí proviene de la cocción de las legumbres, por lo que su contenido nutricional es seguro y no contiene ingredientes perjudiciales, siempre que el producto en conserva solo lleve garbanzos, agua y sal, como recuerda García-Orea.

El propio consumo de legumbres, como los garbanzos, es altamente recomendado por las autoridades sanitarias. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) destaca que las legumbres son una fuente importante de proteínas vegetales, fibra, vitaminas del grupo B y minerales, con bajo contenido en grasas y un bajo índice glucémico. Por todo ello, su ingesta regular "es esencial para conseguir una alimentación saludable y contribuir a la prevención de la obesidad y las enfermedades no transmisibles".

Además de su valor nutricional, las legumbres en conserva tienen la ventaja de ser un alimento económico, versátil y de fácil preparación, lo que las convierte en un recurso accesible para todas las edades. Aprovechar todo su contenido, incluido el líquido de cocción, permite reducir el desperdicio y explorar nuevas posibilidades culinarias.