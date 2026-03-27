Cuántas horas hay que dormir realmente para no estar cansado

Ese punto ayuda a bajar un poco la alarma: la recomendación general sirve como guía, pero no reemplaza la experiencia concreta de cada persona ni sus señales diarias.

Según un consenso de la American Academy of Sleep Medicine y la Sleep Research Society, los adultos deberían dormir siete horas o más por noche de forma regular para favorecer una salud óptima. Dormir menos de ese tiempo, de manera sostenida, se asocia con mayor riesgo de obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, ACV, depresión, errores y accidentes.

No todos necesitan exactamente ocho horas

La idea de que todo el mundo debe dormir ocho horas exactas simplifica demasiado un proceso biológico que varía de una persona a otra.

“Hay personas que necesitan dormir menos que otras para mantener el mismo nivel de salud cognitiva, psicológica y fisiológica”, explica Guy Leschziner, neurólogo británico especializado en trastornos del sueño. Y agrega que, si alguien duerme seis horas, no se siente cansado, no muestra dificultades cognitivas y tampoco duerme más cuando tiene la posibilidad, eso puede indicar una predisposición natural a dormir menos.

La pregunta, entonces, no es solo cuántas horas se duerme, sino cómo se siente esa persona durante el día. El descanso suficiente suele notarse en la atención, el humor, la energía y la capacidad de sostener la rutina sin depender de estimulantes.

En cambio, hay señales que merecen atención. La irritabilidad, la apatía, el cansancio constante o el abuso de cafeína pueden ser indicadores de que algo no está funcionando bien. Foster lo resume con una observación muy concreta: “El cerebro cansado tiende a recordar las experiencias negativas, pero a olvidar las positivas”.

No es un dato menor. Dormir mal no solo afecta la concentración: también puede alterar la forma en que se interpreta el día a día, volver más frágil el ánimo y hacer que todo cueste más.

Qué le pasa al cuerpo cuando falta descanso en serio

Una mala noche aislada no suele tener consecuencias graves. Los especialistas coinciden en que el organismo puede compensarlo. El problema aparece cuando la falta de sueño se vuelve crónica.

En ese escenario, la evidencia es mucho más contundente. Foster advierte que hoy existe cada vez más interés en el sistema linfático, un mecanismo que ayuda a limpiar desechos del cerebro durante el descanso. Entre ellos están proteínas mal plegadas, como las beta-amiloides, vinculadas a la enfermedad de Alzheimer.

Leschziner también es claro sobre este punto: “Cada vez hay más evidencia que relaciona la falta de sueño con el deterioro cognitivo en la edad adulta”. El especialista añade que dormir poco de forma prolongada también se asocia con más riesgo cardiovascular, ACV, alteraciones inmunológicas y cambios en la forma en que el cerebro procesa el dolor.

A nivel poblacional, los problemas de sueño tampoco son un asunto menor. Un estudio multicéntrico impulsado por la OMS y SAGE, realizado en más de 40.000 adultos mayores de ocho países de África y Asia, encontró que el 16,6% reportó problemas nocturnos severos o extremos.

Eso refuerza una idea central: el descanso dejó de ser un tema individual o de estilo de vida para convertirse también en una cuestión de salud pública.

Una noche mala no arruina todo, pero no conviene naturalizarlo

Hay una parte tranquilizadora en todo esto. Tener una mala noche de vez en cuando entra dentro de lo esperable y no implica, por sí solo, un daño duradero. “Tener una mala noche de sueño ocasionalmente es algo para lo que hemos evolucionado”, señala Leschziner.

Incluso en algunos casos, una pausa para dormir puede ayudar más de lo que parece. Un estudio clásico mostró que, después de una noche de sueño, las personas duplicaban sus chances de descubrir una regla oculta para resolver un problema matemático, en comparación con quienes seguían despiertos.

Por eso, el sueño no debería pensarse solo como reposo, sino también como una herramienta activa del cerebro para ordenar, procesar y encontrar soluciones.

Ahora bien, una cosa es pasar una noche complicada y otra muy distinta es vivir cansado, posponer siempre la hora de acostarse o intentar sostenerse a fuerza de café durante el día y alcohol por la noche para “bajar”. Ahí el cuerpo empieza a pagar el precio.

La recomendación más sensata no pasa por obsesionarse con el reloj, sino por mirar el cuadro completo: regularidad, calidad del descanso, señales diurnas y ambiente para dormir. Cortinas opacas, menos ruido, horarios más estables y una rutina razonable pueden hacer más diferencia que perseguir una cifra perfecta.

En definitiva, no siempre hacen falta ocho horas exactas. Pero sí conviene tomarse el sueño en serio. Porque dormir no es perder tiempo: es una de las bases más concretas del bienestar físico y mental.