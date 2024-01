Cuántas horas deben usar el celular los adolescentes

Los investigadores analizaron el impacto que tenía sobre la salud el uso de estos dispositivos más o menos de cuatro horas al día y observaron que el tiempo medio de uso de teléfonos inteligentes de los adolescentes en 2020 aumentó en comparación con el de 2017, ya que, en 2020, el porcentaje de adolescentes del estudio que usaron un teléfono inteligente más de dos horas diarias fue del 85,7%, frente al 64,3% en 2017.

Además, el 25,5% de los adolescentes experimentaron una dependencia excesiva de los teléfonos inteligentes en 2020. Los resultados adversos para la salud fueron prominentes después de más de cuatro horas al día de uso.

“Los adolescentes que utilizaron teléfonos inteligentes entre 2 y 4 horas/día no mostraron mayores resultados adversos para la salud en comparación con los no usuarios, excepto por la dependencia excesiva de los teléfonos inteligentes”, explicaron los investigadores en su artículo publicado en la revista PLOS ONE.

Otras conclusiones

Los especialistas que realizaron el estudio añadieron que usar un smartphone más de cuatro horas diarias se asoció significativamente con la percepción de estrés, ideación suicida y consumo de sustancias o alcohol, después de tener en cuenta otros factores que podrían influir en los resultados como la edad, el sexo, el lugar de residencia, el nivel socioeconómico y el rendimiento académico.

Los autores advirtieron que los resultados de su estudio no confirman una relación causal entre el uso de teléfonos inteligentes y las consecuencias negativas para la salud, pero indican que los hallazgos podrían ayudar a diseñar las pautas de uso más recomendables para los adolescentes, sobre todo si el uso diario de estos dispositivos continúa en aumento.