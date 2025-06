Cuándo conviene colocar vitamina C intravenosa

Expertos advierten que su aplicación requiere evaluación médica y profesionales capacitados. Mal utilizada, puede traer más complicaciones que soluciones.

Por qué se aplica vitamina C directamente al torrente sanguíneo

La terapia intravenosa con vitamina C permite alcanzar concentraciones en sangre mucho más altas que las que se logran con pastillas o alimentos. Esa diferencia no es menor: según especialistas, el cuerpo tiene un límite para absorber vitamina C por vía oral, mientras que la vía endovenosa lo supera ampliamente, lo que la vuelve útil en ciertos contextos clínicos.