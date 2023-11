Cuál es la enfermedad que hizo que Araceli González bajara 10 kilos

Entonces, explicó cómo la afectó: “Bajé 10 kilos con ese tema. Al principio, fue horrible. No hay nada peor. Me sirve para volver a mi camino, al de comer bien y en los tiempos que hay que hacerlo”.

Sobre la enfermedad dijo: “Me frenó, porque venía como media enloquecida. Entonces, me olvido de comer como corresponde, y yo siempre como muy bien. No consumo lactosa, porque soy intolerante, ni gluten, porque no me hace bien”.

“Lo más importante es que ya estoy diagnosticada, que tengo que hacer una dieta con un nutricionista que me va a ayudar y que voy a estar muy bien. Lo importante es tener el diagnóstico. Vayamos a un médico, que nos vea y nos diga qué tenemos. Y, a partir de ahí, poder cuidarnos como corresponde”, concluyó.