Compraron una casa antigua para reciclar y un secreto los aterró

Según aclara la mujer en el clip, el aspecto tenebroso de las cosas la hicieron dudar de si hacerlo o no, pero jamás pensó que podría llegar a ver algo sombrío. “No creo que haya un cadáver o algo parecido”, enunció. Como estaba en un lugar de difícil acceso, la pareja luchó para recuperarla y una vez que la abrieron descubrieron dulces antiguos, un kit de costura y un lápiz.

En el interior también había otra valija más pequeña que contenía una muñeca de aspecto particular atada en su interior. “No es nada de una película de terror o fuera de lo común, pero es una muñeca muy extraña, podría ser de colección”, aclaró.

“No sé cómo me siento sobre esto, pero aquí tienen un primer plano de la muñeca perturbadora”, indicó la mujer. El descubrimiento resultó perturbador para los usuarios de Tiktok, que recordaron las cosas que pasan en las películas de terror e interpretaron la presencia de la muñeca como un misterio.

Replying to @Kim Leslie Sorry for the delay in getting part 3 out, we have bedn extremely busy renovating and celebrating new year #fyp #hiddengems #renn #rennovation #rennovationproject #foryou #foryourpage #f #hidden #creepy