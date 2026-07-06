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Ronaldo y Yamal, uno de los duelos de octavos de final

Este lunes Portugal, España, Estados Unidos y Bélgica, buscarán su pase a cuartos de final de la Copa del Mundo.

Portugal y España protagonizarán este lunes uno de los cruces más esperados de los octavos de final del Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal como protagonistas.

El partido se disputará desde las 16.00 (hora argentina) en Dallas y definirá al rival del ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica (juegan a las 21 en Seattle) en los cuartos de final.

Cristiano Ronaldo quiere seguir su camino en el Mundial 2026, el sexto de su carrera.

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El seleccionado portugués llegó al torneo como candidato, aunque dejó más dudas que certezas. Debutó con un empate 1-1 frente a República Democrática del Congo, goleó 5-0 a Uzbekistán y cerró la fase de grupos con un 0-0 ante Colombia, resultado que lo relegó al segundo puesto del Grupo K.

En dieciseisavos superó 2-1 a Croacia tras comenzar en desventaja. Cristiano Ronaldo marcó el empate de penal antes de ser reemplazado por Roberto Martínez y Gonzalo Ramos anotó el tanto de la victoria en tiempo adicionado.

España, en cambio, fue creciendo con el correr del campeonato. Igualó 0-0 con Cabo Verde en el debut, goleó a Arabia Saudita y derrotó a Uruguay para quedarse con el Grupo H con siete puntos.

Luego aplastó 3-0 a Austria con un Mikel Oyarzabal inspirado, autor de cuatro goles en el Mundial, mientras Lamine Yamal continúa recuperando su mejor nivel.

El derbi ibérico reúne a dos de los principales aspirantes al título. España no alcanza los cuartos de final desde que fue campeona en Sudáfrica 2010 y busca su segunda Copa del Mundo, mientras que Portugal persigue la primera de su historia.

En cuanto al encuentro entre Estados Unidos y Bélgica, en Seattle, la polémica quedó instalada tras la decisión de la FIFA de suspender la sanción al goleador local Folarin Balogun, algo que provocó reacciones de todo tipo e incluso una protesta del conjunto belga.

Los antecedentes entre España y Portugal

El historial registra 41 enfrentamientos, con amplia ventaja española: 17 victorias, seis triunfos portugueses y 18 empates.

El último cruce fue la final de la UEFA Nations League 2025, que terminó 2-2 y quedó en manos de Portugal por penales.

En Mundiales se enfrentaron dos veces: igualaron 3-3 en Rusia 2018 y España ganó 1-0 en los octavos de Sudáfrica 2010 con gol de David Villa.

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