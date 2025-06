Cómo encontrar pareja a través de apps sin caer en trampas

Desde Perú, el psiquiatra Julián Sarria García (Hospital Víctor Larco Herrera) enfatiza la importancia de pasar al encuentro presencial rápidamente: “Las apps deben usarse con honestidad, compromiso y mucha comunicación. La relación real comienza cuando se encuentran cara a cara”.

Cómo armar un perfil auténtico

Según Beck Thompson, coach de relaciones australiana, el truco está en tener un propósito claro y no deslizar perfiles por impulso. “Establecé un horario para usar la app y mirá bien a quién tenés enfrente”, recomienda. Para Holly Bartter, fundadora de Matchsmith, el foco debe estar en la calidad más que en la cantidad: “Tu biografía y tus fotos deben decir quién sos y qué buscás, sin filtros”.

Ambas coinciden en que las fotos tienen un rol clave. Invertir en una imagen de calidad puede hacer la diferencia, pero debe ser honesta: “Si no solés salir, no pongas una foto de fiesta con un trago en la mano. No proyectes algo que no sos”, señala Bartter.

Primera impresión, primer mensaje

Olvidate del clásico “Hola”. Según Thompson, lo mejor es romper el hielo con algo que conecte con el perfil del otro: una experiencia en común, un detalle divertido, una pregunta genuina. “Mostrar interés y evitar los mensajes genéricos hace que la conversación arranque con el pie derecho”, afirma Bartter.

Citas saludables y sin apuro

“La clave está en decir desde el principio qué se busca, cómo se siente uno y qué límites se tienen”, afirma la psicóloga española Lara Ferreiro, experta en relaciones y colaboradora de Tinder. Para ella, practicar citas saludables también implica aprender a presentarse con claridad y leer con atención lo que el otro transmite.

Y si aún sentís dudas o miedos, recordá esto: las aplicaciones no son un fin en sí mismas. Son un medio. Para muchas, volver a creer en el amor puede empezar con un simple mensaje... pero lo que ocurra después depende de cómo, con quién y para qué se use esa herramienta.