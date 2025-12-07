Cómo descubrir cámaras ocultas en habitaciones u hoteles con tu celular

Los dispositivos de vigilancia son cada vez más baratos y pequeños, y personas los usan, además de sus funciones de control o monitoreo, para espiar y filmar sin consentimiento a huéspedes e inquilinos.

Ese escenario generó que muchas prácticas de viaje cambien. Cada vez más personas hace una minuciosa revisión del cuarto al que llegan antes de desempacar. No es paranoia, sino una medida extra de seguridad.

Una cámara puede quedar disimulada en un cargador, un reloj de mesa, un detector de humo o un accesorio que parece decorativo. En otros casos, la lente es apenas un punto oscuro incrustado en una superficie que no llama la atención.

Lugares donde suelen esconder cámaras espía

Quienes las instalan suelen elegir puntos que permitan ver la habitación sin llamar la atención. Estos son los escondites más habituales:

Detectores de humo falsos alojados en el techo

falsos alojados en el techo Espejos con doble fondo o espejos bidireccionales

Relojes de mesa, cargadores USB y lámparas con pequeñas perforaciones

y lámparas con pequeñas perforaciones Enchufes y adaptadores eléctricos que parecen auténticos

Objetos decorativos colocados en ángulos estratégicos

colocados en ángulos estratégicos Equipos electrónicos aparentemente desconectados, como decodificadores o routers viejos

La clave para detectar algo extraño es observar si un objeto parece nuevo, está orientado hacia la cama o contradice el estilo del resto del ambiente.

Cómo detectar una cámara espía oculta

Existen apps que prometen localizar cámaras ocultas mediante sensores magnéticos, análisis de luces infrarrojas o escaneos avanzados. Algunas funcionan mejor que otras, pero ninguna es infalible.

El problema principal es que muchos modelos de cámara no emiten señal y graban de manera local en memorias físicas, sin enviar las imágenes por internet. Estos equipos son más difíciles de rastrear y pueden pasar desapercibidos. Por eso, la recomendación es combinar varios métodos en lugar de confiar únicamente en una aplicación:

Escaneo de la red WiFi del alojamiento

Las cámaras modernas suelen conectarse a la red para transmitir imágenes. Si te conectás al WiFi del lugar, podés usar aplicaciones como Fing, que identifican todos los dispositivos conectados. El listado permite ver nombres, marcas y direcciones MAC. Si aparece algo que no coincide con la infraestructura del lugar, conviene prestarle atención.

Este paso no garantiza detectar todo. Algunas cámaras pueden grabar en una tarjeta de memoria sin conectarse a internet.

Uso de la cámara y la linterna del teléfono

Las lentes reflejan la luz de manera particular. Ese efecto puede revelar cámaras ocultas. Con la habitación a oscuras, encendé la linterna del celular y recorré paredes, muebles, estantes, enchufes y objetos decorativos. Si aparece un punto brillante pequeño y constante, podría tratarse de una lente.

También conviene hacer un barrido usando la cámara del teléfono. Algunos sensores captan luces infrarrojas que no percibimos a simple vista. Si en la pantalla del celular aparece un punto luminoso fijo en un objeto que no debería emitir luz, lo más probable es que sea una cámara.

Qué hacer si encontrás una cámara oculta

Revisar una habitación al llegar y antes de desarmar tu valija para instalarte lleva pocos minutos y suma una capa de seguridad importante. Lo normal es que no haya cámaras ocultas en las habitaciones y los hoteles y alojamientos serios tienen reglas de seguridad, controles e inspecciones. Sin embargo, armar una simple rutina para chequear ayuda a reducir riesgos.

Si durante la revisión notás un dispositivo sospechoso, lo importante es mantener la calma y actuar sin manipularlo.

Sacá fotos del objeto desde distintos ángulos

del objeto desde distintos ángulos Registrá la ubicación exacta dentro de la habitación

dentro de la habitación Documentá el estado del lugar y cualquier otro elemento que llame la atención

Contactá a las autoridades locales o al administrador del alojamiento

locales o al administrador del alojamiento Guardá las imágenes como respaldo ante una eventual denuncia

Grabar o transmitir imágenes sin consentimiento es una violación grave de la privacidad y, en muchos países, un delito. En alojamientos temporarios, además, las plataformas suelen tener reglas estrictas sobre cámaras y sancionan a los responsables.

De todas maneras, los casos detectados demuestran que estas reglas no siempre son suficientes, por lo que la recomendación general es actuar ante la mínima duda y, en caso de descubrir uno de estos dispositivos, es importante hacer la denuncia.