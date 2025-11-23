Celos: ¿inmadurez o signo de una relación que no queremos perder?

En esos casos, expresar el malestar con claridad –sin acusaciones ni ironías– puede fortalecer el vínculo. Para Myllyviita, decir algo como “esto me molesta y me gustaría que lo hablemos” es más útil que callar o reaccionar impulsivamente.

También pueden ser una herramienta para revisar necesidades no expresadas: cercanía, atención, intimidad o acuerdos que quedaron difusos.

Cuando los celos empiezan a dañar

Los celos se vuelven problemáticos cuando:

Son desproporcionados en relación a la situación.

Se vuelven un estado permanente y no solo una emoción pasajera.

Incluyen control, reclamos constantes, revisión del teléfono y límites a amistades o actividades.

Activan pensamientos repetitivos del tipo: “Algo va a pasar”, “me van a dejar”, “no soy suficiente”.

En esos casos, lejos de proteger la relación, los celos la desgastan. Como explica Myllyviita, “a veces, a través de los celos, una persona termina dañando aquello que quería cuidar”.

En situaciones extremas, pueden aparecer conductas abusivas e incluso violencia física o emocional. La psicóloga advierte que si una persona pide controlar amistades, horarios, dispositivos o restringir actividades, es importante buscar ayuda profesional.

Por qué algunas personas sienten más celos que otras

No siempre los celos tienen que ver con lo que sucede en el presente: muchas veces se activan por experiencias previas. Relaciones pasadas con engaños, abandono emocional en la infancia, inseguridad personal o miedo a la soledad pueden intensificar la reacción.

También influye el modelo aprendido: si en la familia había control, silencios prolongados, amenazas o conductas posesivas, es más probable que esas dinámicas se repitan en la adultez.

Cómo regular los celos sin lastimar ni lastimarte

La buena noticia es que los celos pueden trabajarse. Las estrategias más recomendadas por especialistas incluyen:

Reconocer la emoción sin juzgarla. Poner en palabras: “Estoy celoso/a porque esto me importa”.

Poner en palabras: “Estoy celoso/a porque esto me importa”. Explorar qué hay detrás. ¿Es miedo al abandono? ¿Necesidad de más cercanía? ¿Inseguridad propia?

¿Es miedo al abandono? ¿Necesidad de más cercanía? ¿Inseguridad propia? Conversar sin acusaciones. Usar frases con “yo siento” en lugar de “vos hacés”.

Usar frases con “yo siento” en lugar de “vos hacés”. Evitar actuar con impulsos. Revisar redes sociales, pedir contraseñas o espiar solo aumenta la ansiedad.

Revisar redes sociales, pedir contraseñas o espiar solo aumenta la ansiedad. Trabajar la autoestima. Sentirse valioso por fuera de la relación reduce el miedo a perder.

Según Myllyviita, regular los celos tiene menos que ver con vigilar al otro y más con aprender a regular nuestras emociones.

¿Cuándo pedir ayuda?

Si la emoción se vuelve intensa, frecuente o interfiere con la vida cotidiana —ya sea porque genera malestar, porque afecta relaciones o porque aparece control hacia el otro—, un espacio terapéutico puede ser clave.

Hablar con un profesional no solo ayuda a entender el origen del malestar, sino a desarrollar herramientas para vincularse desde la confianza y no desde el miedo.

Un cierre necesario

Los celos pueden ser una señal: algo nos importa, algo nos toca, algo nos duele. El desafío no es negarlos ni dejar que decidan por nosotros, sino aprender a escucharlos y transformarlos en conversación, autocuidado y vínculos más sanos.