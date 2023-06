Cecilia Roth contó lo que nadie sabía de su hijo con Fito Páez

La reconocida actriz, famosa por su destacada participación en películas como "Kamchatka" y "Todo sobre mi madre", explicó que hasta el momento no había mencionado públicamente esta faceta laboral de su hijo por respeto a su privacidad y porque considera que es Martín quien tiene la autoridad para compartir esa información cuando lo desee.

Remontándose al pasado, Roth evocó los años en los que Martín era menor de edad y detalló la decisión que ella y Páez tomaron conjuntamente para preservar la intimidad de su hijo frente a la fama de sus padres. "Acordamos establecer medidas legales para evitar que Martín apareciera en fotografías. No recuerdo si había paparazzi detrás de nosotros, ya que en aquel entonces estaba completamente absorta en mi maternidad. Me gusta estar frente a las cámaras cuando trabajo, pero no fuera de ese ámbito", confesó la artista galardonada.

Concluyendo su relato, Cecilia Roth hizo hincapié en que no impone nada a su hijo, pero siempre está presente para apoyarlo en cada paso que da. "No lo obligo a nada, pero lo acompaño a donde quiera que vaya. Estoy ahí, observando o simplemente informada", manifestó Roth, dejando en claro los límites y el amor incondicional que como madre le brinda a Martín.

La adopción de Martín, un tema que nunca había abordado públicamente, también fue objeto de reflexión por parte de la actriz. "La verdad es que nunca hablé sobre la adopción de Martín, ya que fue una decisión que tomamos junto a Fito. Lo que puedo decir es que ser adoptado es solo otra forma de entrar en este mundo", concluyó Roth, profundizando en los sentimientos y la experiencia única que acompaña a la adopción de su hijo de 24 años.

Con estas revelaciones, Cecilia Roth ofrece una mirada íntima y reveladora sobre la vida y la relación entre su hijo Martín y Fito Páez, destacando su orgullo y apoyo incondicional hacia él en su camino como empresario y en todas las facetas de su vida.