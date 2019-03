Beber cerveza después del trabajo ayuda a reducir el estrés y el envejecimiento

¿Quién no está cansado de oír siempre lo mismo? Que beber es malo, que afecta tus órganos, que puede generar un vicio, que te puede alejar de tu familia y seres queridos. Creo que no hay que ser tan negativo, no hay que ver el tarro medio vacío, hay que llenarlo, tráiganme otra por favor...

Un grupo de positivos científicos probablemente amantes de la cerveza realizaron un estudio en la American Society of Human Genetics, analizaron principalmente los hábitos de las personas que superan los 90 años, estudiaron a unas 1700 personas.

Los resultados evidenciaron que el porcentaje que consumía cerveza al salir de trabajar lograba reducir los niveles de estrés gracias a la cebada, cabe recordar que el estrés, es el principal factor de envejecimiento.

Siempre y cuando sea un consumo moderado las pruebas revelan que ciertamente la cerveza puede mejorar la salud ya que disminuye las posibilidades de sufrir enfermedades renales y es buen antídoto para la fatiga emocional.

Incluso hasta puede hacernos ver más jóvenes, mejorar nuestra apariencia física, eso sí, siempre y cuando no sean más de dos al día. Así que ya no hace falta que le digas que no a tus amigos a unos tragos al salir de la oficina, no seas el fitness aburrido, relájate un poco que hasta ayuda a tu salud.





Fuente: upsocl.com

Ahh... y que tu pareja no se moleste, ya tienes pruebas científicas de que estas haciendo algo que favorece tu organismo y que te puede hacer lucir mejor para él o ella ¡salud por esta maravillosa noticia!.