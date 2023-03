Arritmia cardiaca: qué es y cómo es el chip que la monitorea

Llanos le preguntó si debían llamar a un médico, pero el ex delantero del Manchester City replicó: “No, porque tengo un chip y me lo va a detectar, mandaría la señal”. Una vez que se recuperó, con su habitual sentido del humor el Kun dijo: “Sentí algo raro, como fuera de circuito... mirá si me estoy muriendo”, le dijo a Llanos en tono bromista y contó que, de inmediato, le envió la información a su médico para que la analice en su computadora, que está sincronizada con el dispositivo de monitoreo que el ex futbolista tiene implantado.