Apendicitis: por qué un dolor abdominal puede convertirse en una urgencia vital

¿Por qué se produce?

En la mayoría de los casos, la apendicitis se origina por la obstrucción del conducto interno del apéndice. Esto puede ocurrir por restos fecales endurecidos, infecciones intestinales, inflamación de los tejidos, pequeños tumores o cuerpos extraños ingeridos de forma accidental.

Esa obstrucción favorece la proliferación de bacterias, genera acumulación de pus, aumento de la presión interna y, con el paso de las horas, eleva el riesgo de ruptura del órgano.

image

Síntomas a tener en cuenta

Detectar los signos de alerta de forma temprana es clave para un tratamiento exitoso. Los síntomas más frecuentes incluyen:

Dolor persistente en la parte inferior derecha del abdomen

Dolor que comienza cerca del ombligo y luego se desplaza

Fiebre leve, náuseas y pérdida de apetito

Malestar que empeora al caminar, toser o moverse

Hinchazón abdominal, gases, diarrea o estreñimiento

En niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, el dolor puede presentarse de forma atípica o menos intensa, lo que dificulta el diagnóstico. Por eso, cualquier dolor abdominal progresivo acompañado de fiebre o náuseas debe ser evaluado de urgencia.

Cómo se diagnostica

El diagnóstico comienza con un examen físico, donde el médico evalúa la sensibilidad abdominal. A esto se suman estudios complementarios como análisis de sangre, para detectar signos de infección, y análisis de orina, para descartar otras patologías.

image

En muchos casos se solicitan estudios por imágenes, como ecografía, tomografía computada o resonancia magnética, que permiten confirmar la inflamación del apéndice o descartar enfermedades con síntomas similares.

Tratamiento y recuperación

El tratamiento más frecuente es la apendicectomía, la cirugía para extirpar el apéndice. Puede realizarse de forma tradicional o mediante laparoscopía, una técnica mínimamente invasiva que suele permitir una recuperación más rápida y con menos dolor.

En situaciones puntuales, el equipo médico puede iniciar tratamiento con antibióticos, aunque la cirugía continúa siendo la solución definitiva en la mayoría de los casos.

Cuando la apendicitis ya se ha complicado con una ruptura, el paciente puede requerir antibióticos intravenosos, drenajes y una internación más prolongada. Aun así, con diagnóstico oportuno, la mayoría de las personas logra retomar su vida normal en pocos días.