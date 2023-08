21 y 63 años: el amor que desafía al tiempo y las opiniones

Un encuentro inusual que desencadenó el amor

La historia de Dave, un hombre de 63 años en busca de una conexión especial, y Jackie, una joven de 21 años con sueños y anhelos similares, se originó en una plataforma de citas en línea. Aunque ambos provenían de contextos culturales y generacionales distintos, sus corazones encontraron un terreno común. Dave, residente en Estados Unidos, decidió aventurarse en Filipinas en busca de romance. Fue allí donde se encontró con el perfil de Jackie, una joven local que compartía sus mismos deseos de encontrar el amor. Después de un primer contacto en línea, el destino los llevó a un encuentro en un Starbucks local, un momento que cambió sus vidas para siempre.

El flechazo mutuo que desafió las diferencias

Dave, cautivado por la apariencia y personalidad de Jackie, quedó impresionado por su primera impresión de ella. Sin embargo, la atracción no fue recíproca de inmediato, ya que Jackie admitió que no había prestado mucha atención a las fotos de su futuro esposo. Pero la magia del amor no se dejó detener por la apariencia inicial, ya que Jackie, al mirar a los ojos de Dave, sintió una conexión inexplicable. Esa atracción mutua sentó las bases para un vínculo especial que crecería con el tiempo.