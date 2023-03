Unión, Concepción, Hispano y Bancaria ganaron en el inicio de la fecha

Concepción, el otro puntero, goleó 7 a 1 en casa a Aberastain con las conquistas de Lautaro Luna (3), Martín Maturano (2), Matías Chirino y Ariel Romero. El gol del Naranja lo convirtió Emiliano Gentile.

Unión derrotó 7 a 4 a Sarmiento como visitante. El Azul sumó sus primeros puntos en el torneo con los goles de Martín Illanes (3), Diego Olaya (2), Matías Pérez y Elías Domínguez. Los de Albardón descontaron a través de Gabriel Rosales (2), Marcos Martín y Fabricio Vargas.

Los otros resultados del miércoles fueron: Huarpes 5 – Estudiantil 5 y Bancaria 5 – Lomas 3.

La fecha se completará el viernes a las 21.45 con: Richet vs. Bancaria S23; Estudiantil S23 vs. Social; Olimpia vs. Barrio Rivadavia; SEC vs. Valenciano y Colón Jr. vs. UVT.