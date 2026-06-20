En el marco de una investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, el Ministerio Público obtuvo una condena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo para Nicolás Alberto Delsouc, hallado responsable de los delitos de tenencia y distribución de representaciones sexuales de menores de edad, agravados por tratarse de víctimas menores de 13 años.
Tenía 2.300 archivos de pornografía infantil: irá preso más de 4 años
Nicolás Alberto Delsouc irá 4 años y 3 meses preso por tener más de 2.300 archivos de pornografía infantil de menores de 13 años.