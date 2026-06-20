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Tenía 2.300 archivos de pornografía infantil: irá preso más de 4 años

Nicolás Alberto Delsouc irá 4 años y 3 meses preso por tener más de 2.300 archivos de pornografía infantil de menores de 13 años.

En el marco de una investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, el Ministerio Público obtuvo una condena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo para Nicolás Alberto Delsouc, hallado responsable de los delitos de tenencia y distribución de representaciones sexuales de menores de edad, agravados por tratarse de víctimas menores de 13 años.

La investigación fue dirigida por el fiscal Eduardo Gallastegui, con la intervención del ayudante fiscal Federico Pereyra y la colaboración de Federico Martínez y Maximiliano Yanzón.

Durante la pesquisa se logró determinar que el condenado utilizó la aplicación de mensajería WhatsApp para distribuir archivos con contenido de abuso y explotación sexual infantil desde una conexión geolocalizada en la provincia de San Juan. Asimismo, se acreditó que entre septiembre de 2022 y marzo de 2023 compartió imágenes de estas características a través de distintos grupos de mensajería instantánea.

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Además, en los dispositivos electrónicos secuestrados se detectó una importante cantidad de archivos vinculados a abuso y explotación sexual infantil, entre ellos al menos 1.882 imágenes y 461 videos, parte de los cuales correspondían a representaciones de menores de 13 años.

En una audiencia celebrada el 19 de junio, las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado, que fue homologado por el juez interviniente. En consecuencia, se declaró la culpabilidad del imputado y se le impuso una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva, a cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.

Asimismo, se ordenó su inmediata detención hasta tanto la sentencia quede firme, el decomiso definitivo de todos los dispositivos y efectos secuestrados durante la investigación y la intervención de la Dirección de Patronato de Presos y Liberados.

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