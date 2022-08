Zabaleta: "Si no quieren trabajar ni estudiar, se les da de baja el plan"

En este contexto, Zabaleta remarcó que "es imposible poder llevar adelante políticas públicas desde el nivel nacional si no lo hacemos trabajando articuladamente con las provincias como lo hacemos en San Juan”. Esta afirmación rige tanto para los programas como para las auditorías que comenzarán con el plan Potenciar Trabajo. El objetivo primordial “es lograr que el Potenciar se transforme en empleo registrado”, destacó.

“Las auditorías tienen que ver con que vayamos a territorio a través de convenios con las universidades públicas del país con los estudiantes, para certificar la tarea que realizan los beneficiarios del Potenciar”, dijo Zabaleta.

“Vamos a ir a conocer qué tareas desarrollan los beneficiarios y, si no lo hacen, proponerles que trabajen en las unidades de gestión a partir de los oficios que tengan y mejorar condiciones laborales. Si no trabajan, tendrán que capacitarse en oficios o tener la terminalidad educativa. Pero, si no cumplen con el trabajo y no quieren estudiar, se les da de baja el plan”, aseguró, ante la consulta de Canal 8.

Uñac firmó convenios con Nación para transformar planes sociales en trabajo a través de la capacitación

Con el objetivo de profundizar políticas sociales y de empleo, los acuerdos contemplan la construcción de nuevos playones multideportivos, asistencia a comedores y merenderos, aportes para Mejor Barrio y entrega de certificados de capacitación a titulares de distintos programas.

En el comienzo, el gobernador brindó detalles de la reunión que mantuvo con cámaras, empresarios y sindicatos que emplean a titulares del programa Potenciar Trabajo.

Seguidamente, el mandatario agradeció la presencia del ministro de Desarrollo Social, considerando que "la Argentina federal no solo se declama sino que se construye minuto a minuto y eso es lo que está haciendo el ministro en San Juan".

“Acompañamos las políticas que llevan a cabo desde la cartera, nos hacemos parte, pero no solo estamos esperando, estamos produciendo y generando. Potenciar nos permite desde hace un tiempo que muchos sanjuaninos pasen de un plan a un empleo formal vía capacitación con cada uno de los sindicatos, como por ejemplo la Unión Obrera de la Construcción y la Cámara de Comercio”, continuó.

Finalmente, el gobernador dijo que “vamos a seguir trabajando codo a codo. Argentina necesita un mejor presente y la planificación de un futuro. Quienes tenemos responsabilidades públicas no lo podemos delegar, lo tenemos que construir con cada argentino y sanjuanino, por eso el agradecimiento profundo con cada uno de ustedes. A San Juan lo construimos entre todos”.

Posteriormente, el ministro nacional dio detalles sobre la amplia agenda desplegada en San Juan y explicó que “vamos a transformar los planes sociales en trabajo y llegaremos a los empresarios para que este programa sea, por un año, parte del salario del empleado de cada sector. Muchos de ustedes son parte de la economía popular en sectores de la construcción, textiles, reciclado, alimentos y otros, lo que seguiremos sosteniendo”.

Al final de su discurso, Zabaleta reiteró su compromiso "con el presente y con el futuro. Estamos para seguir fortaleciendo los comedores y merenderos. Queremos mostrarles en que se invierten los recursos de sus impuestos. Seguir acompañando significa saber cómo está cada beneficiario, en qué trabaja y qué quiere hacer, si quiere capacitar en oficios o estudiar. Nadie va a sacar nada a nadie, estamos para ordenar. Hay esperanza, compromiso y mucho corazón para abrazar al que más lo necesita”.

Por su parte, Aballay resaltó el compromiso y territorialidad del equipo del Ministerio de Desarrollo Social.

También hizo hincapié en el trabajo de los distintos merenderos de la provincia para brindar un mejor servicio a la comunidad que representan.

“Los intendentes recibirán recursos para poder construir playones deportivos donde tenían un terreno disponible, allí llegará esa mano del Gobierno nacional para fortalecer la tarea que cada uno está llevando a cabo”, cerró.

Para concluir con los discursos, Morales explicó: “firmaremos convenios para asistencia financiera para distintas acciones, para seguir fortaleciendo la estructura social y la atención primaria que tenemos en la calle, como los merenderos, mejorar su calidad bromatológica; financiamiento para la construcción de nuevos playones deportivos, que darán contención social a muchos chicos en los sectores más vulnerables de la sociedad”.

Con respecto al programa Potenciar, el funcionario agradeció a quienes apostaron a la capacitación. Hoy recibirán su diploma 75 titulares y muchas mujeres se capacitaron en perspectiva de género.

Además, puso el foco un convenio que firmó Uñac recientemente con la UIA, la Cámara de la Construcción y UOCRA, que dio como resultado la primera camada de electricistas, sanitaristas, construcción en seco, entre otros oficios.

“Continuamos capacitando a 30 titulares en Informática para la Gestión Administrativa y recientemente se capacitaron 55 del Programa Potenciar por el Ministerio de Turismo de la Nación, quienes quedaron en un registro de la Cámara Hotelera de San Juan para la obtención de empleo en el sector privado”, culminó.

Detalle de los convenios firmados

Los acuerdos firmados entre ministerios fueron para la construcción de nuevos playones multideportivos en la provincia, convenio de cooperación entre ambos ministerios para fortalecer institucionalmente a comedores y merenderos, para el Programa Abrazar, con más de $36.000.000 y entre el Ministerio Social de la Nación y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ, un acuerdo que tiene como objetivo analizar los objetos de apropiación de los programas Mejor Barrio y bancos de maquinarias, herramientas y materiales por un monto de $4.439.500.

El encuentro apuntó a promover la recuperación de trabajo, como así también a capacitar y formar a los titulares del Programa Potenciar Trabajo, con el objetivo de obtener perfiles y exponer sobre los beneficios que tendrán las empresas al momento de incorporar a los titulares del programa.

El convenio busca capacitar según la demanda obtenida por la Cámara de Comercio, en actividades vinculadas a: Cajero, Experto en gestión de ventas y atención comercial, Auxiliar administrativo contable, Experto en logística y almacenamiento.

Se capacitarán un total de 120 titulares, la formación estará a cargo de la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Facultad de Ciencias Sociales en conjunto con la Cámara de Comercio de la Provincia de San Juan y los cursos tendrán una carga horaria de 80 hs reloj.