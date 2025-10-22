Territorio Yacopini se suma al Octubre Rosa con el primer encuentro "Mujeres en Movimiento"

Al respecto, señala Jorge Luis Ramírez, Gerente de Ventas en Yacopini Süd SA: “Tenemos muy buenas expectativas con respecto a la convocatoria. Este es el primero de todos los talleres que vamos a realizar en Cuyo, tomando como punto de partida San Juan y llegando hasta el sur de Mendoza”.

Las interesadas en participar pueden inscribirse y reservar su cupo sin cargo, a través de este formulario.

Una jornada para cuidarse, aprender y compartir

“Mujeres en Movimiento” no solo busca visibilizar la importancia de los controles preventivos, sino también promover la autonomía y la confianza al conducir, ofreciendo herramientas prácticas para un manejo más seguro.

Explica Ramírez: “Nos sumamos a la campaña para fomentar un espacio de encuentro, información y prevención. Buscamos unir a mujeres de diferentes áreas, para compartir experiencias tanto de salud como del correcto manejo al volante, a través de charlas, actividades y espacios de reflexión”.

La iniciativa se enmarca dentro de las acciones de responsabilidad social que Yacopini desarrolla a nivel regional, reforzando su compromiso con la comunidad sanjuanina y con la promoción de hábitos de vida saludables.

Flamante sede

El concesionario Yacopini Süd abrió recientemente sus puertas en la provincia de San Juan, para ofrecer a los clientes de Volkswagen el mejor servicio postventa de la región y beneficios especiales, posicionándose como líder del mercado.

Esta apertura representa no solo un beneficio para los sanjuaninos, sino también una apuesta a largo plazo por ofrecer un servicio integral en toda la provincia, permitiendo a los clientes acceder a un moderno taller especializado con cómodas y amplias instalaciones, mantenimiento confiable, servicios exprés y una atención de primer nivel.

El concesionario ofrece también convenientes planes de Autoahorro Volkswagen para acceder, mediante el pago de cuotas mensuales en pesos, sin anticipos ni requisitos de ingreso, a los vehículos de la amplia gama de modelos de la marca. En el caso de VW Tera, bridna planes a tasa 0% con adjudicación asegurada, con la cuota más baja del mercado, tomando usados al mejor precio.

“Mujeres en Movimiento”

Día : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Hora: a partir de las 9.30

a partir de las 9.30 Lugar: Yacopini Süd San Juan, Av. Paula Albarracín de Sarmiento 699 Norte

Yacopini Süd San Juan, Av. Paula Albarracín de Sarmiento 699 Norte Inscripción gratuita en este formulario (cupos limitados).