Territorio Yacopini se suma al Octubre Rosa con el primer encuentro "Mujeres en Movimiento"

Yacopini Süd, el concesionario recientemente inaugurado en San Juan, organiza una jornada exclusiva para mujeres con foco en la prevención del cáncer de mama y la conducción segura. La cita es este sábado 25 de octubre a las 9.30, en Av. Paula Albarracín de Sarmiento 699 Norte.

En el marco del Octubre Rosa, mes de la concientización sobre el cáncer de mama, Yacopini Süd San Juan impulsa una propuesta diferente: el 1° Encuentro “Mujeres en Movimiento”, una actividad gratuita pensada especialmente para ellas, que combinará salud, bienestar y manejo responsable.

El evento se realizará este sábado 25 de octubre a partir de las 9.30, en las instalaciones del concesionario. Contará con la participación de la Dra. Josefina Márquez, ginecóloga de la Fundación Sanatorio Argentino, quien brindará a las 10 una charla sobre prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Luego, las asistentes podrán disfrutar de un coffee break y participar, a las 11, de un workshop de manejo seguro, dictado por las asesoras de Yacopini Süd.

Al respecto, señala Jorge Luis Ramírez, Gerente de Ventas en Yacopini Süd SA: “Tenemos muy buenas expectativas con respecto a la convocatoria. Este es el primero de todos los talleres que vamos a realizar en Cuyo, tomando como punto de partida San Juan y llegando hasta el sur de Mendoza”.

Las interesadas en participar pueden inscribirse y reservar su cupo sin cargo, a través de este formulario.

Una jornada para cuidarse, aprender y compartir

“Mujeres en Movimiento” no solo busca visibilizar la importancia de los controles preventivos, sino también promover la autonomía y la confianza al conducir, ofreciendo herramientas prácticas para un manejo más seguro.

Explica Ramírez:Nos sumamos a la campaña para fomentar un espacio de encuentro, información y prevención. Buscamos unir a mujeres de diferentes áreas, para compartir experiencias tanto de salud como del correcto manejo al volante, a través de charlas, actividades y espacios de reflexión”.

La iniciativa se enmarca dentro de las acciones de responsabilidad social que Yacopini desarrolla a nivel regional, reforzando su compromiso con la comunidad sanjuanina y con la promoción de hábitos de vida saludables.

Flamante sede

El concesionario Yacopini Süd abrió recientemente sus puertas en la provincia de San Juan, para ofrecer a los clientes de Volkswagen el mejor servicio postventa de la región y beneficios especiales, posicionándose como líder del mercado.

Esta apertura representa no solo un beneficio para los sanjuaninos, sino también una apuesta a largo plazo por ofrecer un servicio integral en toda la provincia, permitiendo a los clientes acceder a un moderno taller especializado con cómodas y amplias instalaciones, mantenimiento confiable, servicios exprés y una atención de primer nivel.

El concesionario ofrece también convenientes planes de Autoahorro Volkswagen para acceder, mediante el pago de cuotas mensuales en pesos, sin anticipos ni requisitos de ingreso, a los vehículos de la amplia gama de modelos de la marca. En el caso de VW Tera, bridna planes a tasa 0% con adjudicación asegurada, con la cuota más baja del mercado, tomando usados al mejor precio.

“Mujeres en Movimiento”

  • Día: sábado 25 de octubre
  • Hora: a partir de las 9.30
  • Lugar: Yacopini Süd San Juan, Av. Paula Albarracín de Sarmiento 699 Norte
  • Inscripción gratuita en este formulario (cupos limitados).

