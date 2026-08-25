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Sube la temperatura con una máxima de 23°C este martes

El Servicio Meteorológico anticipa una jornada de paulatino ascenso térmico y buen tiempo en la provincia.

La provincia de San Juan transita una jornada con condiciones meteorológicas muy estables y un agradable repunte en las temperaturas. De acuerdo con el reporte oficial actualizado del Servicio Meteorológico, tras una mañana fresca con registros cercanos a los 6°C y una mínima estimada de 8°C, la temperatura escalará de manera constante hasta alcanzar una máxima de 23°C por la tarde.

A lo largo del martes se observará un incremento progresivo en la cobertura nubosa, manteniéndose el cielo mayormente nublado durante la segunda mitad del día. No obstante, las condiciones se mantendrán secas y sin probabilidad alguna de precipitaciones en todo el territorio provincial.

La circulación del viento se presentará de forma suave y calma, con velocidades de entre 7 y 12 km/h que rotarán paulatinamente desde el sector sur hacia el este hacia el cierre del día, garantizando una jornada apacible antes de la llegada del miércoles.

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