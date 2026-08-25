La provincia de San Juan transita una jornada con condiciones meteorológicas muy estables y un agradable repunte en las temperaturas. De acuerdo con el reporte oficial actualizado del Servicio Meteorológico, tras una mañana fresca con registros cercanos a los 6°C y una mínima estimada de 8°C, la temperatura escalará de manera constante hasta alcanzar una máxima de 23°C por la tarde.
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Sube la temperatura con una máxima de 23°C este martes
El Servicio Meteorológico anticipa una jornada de paulatino ascenso térmico y buen tiempo en la provincia.