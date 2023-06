Violación en Barreal: confirmaron el ADN del abusador, pero la causa fue archivada

José Plaza, fiscal de la causa, habló con sanjuan8.com y detalló que el caso de la joven ya fue archivado luego de que el acusado, un gendarme de la zona de Barreal fuera encontrado sin vida con un disparo de su arma reglamentaria.

Leé también: Violación en Barreal: encontraron ADN masculino e investigan si hubo otro implicado

“Hablamos con su esposa y nos contó que su marido le contó que tuvo relaciones consentidas con la víctima. Pero, ella le pidió que se vaya y a las horas fue encontrado sin vida”, dijo el fiscal que detalló que durante los primeros días de junio le confirmaron que el ADN coincidía con el único sospechoso.

“Además, teníamos un video y fotografías de una cámara de seguridad que reflejaron que la víctima se fue con el gendarme y se veía claramente que no estaba consiente”, dijo Plaza a este diario. En relación a esto, explicó que es importante reflejar que cuando una persona no está consiente no puede consentir ningún tipo de relación. “La víctima estuvo muy afectada por lo que pasó. De hecho, pidió la baja en las fuerzas de seguridad y se mudó de provincia”, agregó el fiscal de CAVIG.

Leé también: Barreal: perdió la conciencia en un boliche y cree que fue abusada

El caso

De acuerdo al detalle que brindaron fuentes judiciales, la joven estaba bailando en un boliche y cerca de las 2.30 de la madrugada del domingo envió un mensaje a sus amigas. Esa situación es lo último que recuerda, pero sus amigas le advirtieron que cuando llegó a su casa entre las 6 y 7 de la mañana lo hizo en estado de shock.

La víctima llegó llorando y paralizada. Después de que sus amigas intentaran hablar con ella, se bañó y se acostó a dormir. Cerca del mediodía despertó y recordó que había quedado inconsciente y por eso fue hasta la comisaría departamental y realizó la denuncia.

Una vez que el caso llegó hasta CAVIG se determinó que una comitiva viaje hasta el departamento y comience con la investigación. Plaza detalló que ya se tomó declaración a la víctima y se constató que tiene lesiones físicas y se aguardan algunos estudios más concisos que podrían arrojar mayores datos. También se intenta dar con las personas que la vieron bailando, a los fines de determinar con quién estuvo esa noche y si salió del boliche acompañada.