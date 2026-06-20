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Vecinos de Valle Fértil se manifestaron en defensa de los límites de San Juan

Ante una iniciativa impulsada por la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, los vecinos de Valle Fértil se reunieron para hacer una manifestación pacífica.

La Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, institución más antigua del Departamento Valle Fértil y parte fundamental de su historia y su identidad, impulsó una convoca a la comunidad vallista a participar de un encuentro pacífico y respetuoso, para defender los límites de la provincia, reclamo territorial que hizo La Rioja. El encuentro fue en la tarde del viernes, en la intersección de las calles Mendoza y Mitre.

"Consideramos fundamental que se respete lo que legal e históricamente ya ha sido establecido en relación con los límites interprovinciales, y que ninguna ambición política o interés circunstancial ponga en duda aquello que se encuentra claramente determinado por la normativa vigente", manifestaron desde la Biblioteca.

La convocatoria consiste en un bocinazo vallista, una manifestación pacífica, sin agravios, sin confrontaciones y con respeto. "Nuestra presencia es la mejor manera de expresar, con unidad y firmeza, el sentir de toda la comunidad", culminó.

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