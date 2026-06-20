La Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, institución más antigua del Departamento Valle Fértil y parte fundamental de su historia y su identidad, impulsó una convoca a la comunidad vallista a participar de un encuentro pacífico y respetuoso, para defender los límites de la provincia, reclamo territorial que hizo La Rioja. El encuentro fue en la tarde del viernes, en la intersección de las calles Mendoza y Mitre.
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Vecinos de Valle Fértil se manifestaron en defensa de los límites de San Juan
Ante una iniciativa impulsada por la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, los vecinos de Valle Fértil se reunieron para hacer una manifestación pacífica.