Vecinos de Valle Fértil se manifestaron en defensa de los límites de San Juan

"Consideramos fundamental que se respete lo que legal e históricamente ya ha sido establecido en relación con los límites interprovinciales, y que ninguna ambición política o interés circunstancial ponga en duda aquello que se encuentra claramente determinado por la normativa vigente", manifestaron desde la Biblioteca.

La convocatoria consiste en un bocinazo vallista, una manifestación pacífica, sin agravios, sin confrontaciones y con respeto. "Nuestra presencia es la mejor manera de expresar, con unidad y firmeza, el sentir de toda la comunidad", culminó.