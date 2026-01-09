San Juan abre una oportunidad única para los jóvenes de los departamentos mineros. Desde febrero de 2026, se dictan cuatro nuevas tecnicaturas universitarias en aulas híbridas, una modalidad que combina clases virtuales con espacios físicos equipados para que nadie tenga que trasladarse a la capital.
Continúan las inscripciones para las nuevas tecnicaturas en departamentos mineros
Las tecnicaturas están destinadas a estudiantes de los departamentos Iglesia, Jáchal, Calingasta, Valle Fértil, Sarmiento y Ullum, zonas estratégicas para el desarrollo minero y productivo de la provincia.