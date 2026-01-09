Continúan las inscripciones para las nuevas tecnicaturas en departamentos mineros

Las carreras disponibles son Marketing Digital, Seguridad Ambiental, Industria Alimentaria y Mantenimiento de Maquinaria Pesada. Estas propuestas académicas son el resultado de la sinergia entre los ministerios de Minería y Educación, con el soporte profesional de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), instituciones que garantizan formación de calidad y orientada a la demanda laboral.

Las tecnicaturas están destinadas a estudiantes de los departamentos Iglesia, Jáchal, Calingasta, Valle Fértil, Sarmiento y Ullum, zonas estratégicas para el desarrollo minero y productivo de la provincia.