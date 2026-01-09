"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > inscripciones

Continúan las inscripciones para las nuevas tecnicaturas en departamentos mineros

Las tecnicaturas están destinadas a estudiantes de los departamentos Iglesia, Jáchal, Calingasta, Valle Fértil, Sarmiento y Ullum, zonas estratégicas para el desarrollo minero y productivo de la provincia.

San Juan abre una oportunidad única para los jóvenes de los departamentos mineros. Desde febrero de 2026, se dictan cuatro nuevas tecnicaturas universitarias en aulas híbridas, una modalidad que combina clases virtuales con espacios físicos equipados para que nadie tenga que trasladarse a la capital.

Las carreras disponibles son Marketing Digital, Seguridad Ambiental, Industria Alimentaria y Mantenimiento de Maquinaria Pesada. Estas propuestas académicas son el resultado de la sinergia entre los ministerios de Minería y Educación, con el soporte profesional de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), instituciones que garantizan formación de calidad y orientada a la demanda laboral.

Las tecnicaturas están destinadas a estudiantes de los departamentos Iglesia, Jáchal, Calingasta, Valle Fértil, Sarmiento y Ullum, zonas estratégicas para el desarrollo minero y productivo de la provincia.

Te puede interesar...

El objetivo es claro: acercar la educación superior a los departamentos mineros y preparar a los estudiantes para empleos con alta demanda en minería y sectores productivos. Con esta iniciativa, la provincia suma 12 aulas híbridas y 8 tecnicaturas universitarias, beneficiando a más de 900 estudiantes.

Cómo inscribirse

Los interesados deben completar el formulario online:

  • https://forms.gle/VUv5WrSzbxLCrehw8
  • https://www.fi.unsj.edu.ar/institucional/institucional/114

También pueden consultar por correo electrónico:

Temas

Te puede interesar