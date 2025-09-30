Dos hombres fueron detenidos y quedaron tras las rejas acusados de integrar una banda dedicada al robo de aires acondicionados en casas de fin de semana en Pocito. Se trata de Jorge Pablo González, de 42 años, y Facundo Ariel Castro Flores, de 29, quienes fueron formalmente imputados por tres hechos de robo ante el juez de Garantías Diego Sanz.
Prisión preventiva para los acusados de robar aires acondicionados en casas
Jorge Pablo González y Facundo Castro Flores quedaron tras las rejas luego de ser imputados por una serie de robos en casas de fin de semana; la policía recuperó parte del botín y una camioneta usada en los ilícitos.