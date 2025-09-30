Prisión preventiva para los acusados de robar aires acondicionados en casas

El 27 de septiembre se realizaron dos allanamientos simultáneos en Pocito, donde las autoridades recuperaron parte del botín denunciado por las víctimas, además de secuestrar una camioneta Toyota Hilux blanca que habría sido utilizada para transportar los electrodomésticos durante la noche.

Previamente, otros operativos permitieron recuperar nueve aires acondicionados completos y una bicicleta denunciada como robada en 2023. También se incautaron los teléfonos celulares de los detenidos, considerados clave para determinar cómo la banda vendía los objetos en el mercado negro.

Con estas medidas, los acusados permanecen detenidos mientras la investigación continúa, y los elementos secuestrados serán peritados por el Ministerio Público para profundizar la causa.