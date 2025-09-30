"
San Juan 8 > Policiales > Prisión Preventiva

Prisión preventiva para los acusados de robar aires acondicionados en casas

Jorge Pablo González y Facundo Castro Flores quedaron tras las rejas luego de ser imputados por una serie de robos en casas de fin de semana; la policía recuperó parte del botín y una camioneta usada en los ilícitos.

Dos hombres fueron detenidos y quedaron tras las rejas acusados de integrar una banda dedicada al robo de aires acondicionados en casas de fin de semana en Pocito. Se trata de Jorge Pablo González, de 42 años, y Facundo Ariel Castro Flores, de 29, quienes fueron formalmente imputados por tres hechos de robo ante el juez de Garantías Diego Sanz.

Los sospechosos fueron identificados mediante cámaras de seguridad que los muestran en plena acción, y tras su detención, la fiscal de la UFI de Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, solicitó la prisión preventiva, que fue concedida por 15 días mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria.

González y Castro Flores integraban un grupo que elegía casas vacías para sustraer los equipos de aire acondicionado, utilizando herramientas específicas para cometer los ilícitos sin ser detectados.

El 27 de septiembre se realizaron dos allanamientos simultáneos en Pocito, donde las autoridades recuperaron parte del botín denunciado por las víctimas, además de secuestrar una camioneta Toyota Hilux blanca que habría sido utilizada para transportar los electrodomésticos durante la noche.

Previamente, otros operativos permitieron recuperar nueve aires acondicionados completos y una bicicleta denunciada como robada en 2023. También se incautaron los teléfonos celulares de los detenidos, considerados clave para determinar cómo la banda vendía los objetos en el mercado negro.

Con estas medidas, los acusados permanecen detenidos mientras la investigación continúa, y los elementos secuestrados serán peritados por el Ministerio Público para profundizar la causa.

