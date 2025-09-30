Caso Minera Andina: embargo millonario para el ex empleado y su esposa

El caso se remonta al 18 de diciembre de 2024, cuando Sarmiento, desvinculado sin causa, recibió una indemnización de $107.019.000. Ocho días más tarde, por un error del área de Recursos Humanos, la empresa —integrada por Barrick Mining y Shandong Gold— volvió a transferir el mismo monto, duplicando el pago.

Según la denuncia, al advertir la falla un directivo pidió a Sarmiento que reintegrara el dinero y él respondió: “Quedate tranquilo que cuando lo tuviera depositado lo transfiero”. Sin embargo, esa misma noche el dinero ya no estaba y al poco tiempo fue transferido a la cuenta de Muñoz.