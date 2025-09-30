"
Caso Minera Andina: embargo millonario para el ex empleado y su esposa

La Justicia sanjuanina formalizó la imputación contra Dany Roberto Sarmiento y su esposa Myriam Muñoz, acusados de haberse quedado con más de $107 millones que Minera Andina del Sol transfirió por error en diciembre de 2024. La jueza Verónica Chicón ordenó un embargo millonario y medidas de coerción mientras dure la investigación.

El caso se remonta al 18 de diciembre de 2024, cuando Sarmiento, desvinculado sin causa, recibió una indemnización de $107.019.000. Ocho días más tarde, por un error del área de Recursos Humanos, la empresa —integrada por Barrick Mining y Shandong Gold— volvió a transferir el mismo monto, duplicando el pago.

Según la denuncia, al advertir la falla un directivo pidió a Sarmiento que reintegrara el dinero y él respondió: “Quedate tranquilo que cuando lo tuviera depositado lo transfiero”. Sin embargo, esa misma noche el dinero ya no estaba y al poco tiempo fue transferido a la cuenta de Muñoz.

Ante la falta de respuestas a llamadas, mensajes y cartas documento, la minera radicó la denuncia. Tras idas y vueltas por la competencia de la causa, finalmente la Justicia sanjuanina tomó el caso y este martes dictó la imputación por apropiación indebida por error o caso fortuito y abuso de confianza.

La jueza dispuso un embargo de 140 millones de pesos (actualización del perjuicio económico), además de embargos sobre un inmueble, tres vehículos, cuentas bancarias y la inhibición general de bienes. A su vez, la pareja deberá presentarse una vez al mes en la comisaría más cercana a su domicilio en San Luis y tiene prohibido salir del país. El plazo de investigación penal preparatoria se fijó en seis meses.

