La Justicia sanjuanina formalizó la imputación contra Dany Roberto Sarmiento y su esposa Myriam Muñoz, acusados de haberse quedado con más de $107 millones que Minera Andina del Sol transfirió por error en diciembre de 2024. La jueza Verónica Chicón ordenó un embargo millonario y medidas de coerción mientras dure la investigación.
Caso Minera Andina: embargo millonario para el ex empleado y su esposa
