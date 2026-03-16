600 familias piden que se garantice el dictado de clases de los preuniversitarios

Adán Rodríguez, padre de dos alumnos y referente de los autoconvocados, explicó a sanjuan8.com que la agrupación surgió en 2024 como respuesta a la pérdida de días de clase. "En razón de lo que se vivió en el 2025, con paros indiscriminados que afectan a nuestros hijos, hemos presentado una nota para que se tome medidas y haya continuidad pedagógica", señaló.

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El respaldo de la Reforma Laboral

Según los padres, el nuevo escenario legal les brinda mayores facultades para realizar este planteo. "En base a la Ley de Reforma Laboral, tenemos más herramientas para hacer este reclamo y hemos visto que hay cuestiones que se pueden tomar para que dejen de perjudicar a nuestros hijos", afirmó Rodríguez.