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600 familias piden que se garantice el dictado de clases de los preuniversitarios

El grupo, que representa a 600 familias, presentó una nota en el Rectorado de la UNSJ. Se amparan en la Reforma Laboral para reclamar por la continuidad pedagógica.

Un colectivo de aproximadamente 600 padres y madres de alumnos de los colegios preuniversitarios de San Juan, presentó formalmente un reclamo ante el Rectorado para exigir medidas que garanticen la educación de sus hijos. El grupo solicita que se asegure un mínimo del 75% de asistencia presencial de los docentes en las aulas.

Adán Rodríguez, padre de dos alumnos y referente de los autoconvocados, explicó a sanjuan8.com que la agrupación surgió en 2024 como respuesta a la pérdida de días de clase. "En razón de lo que se vivió en el 2025, con paros indiscriminados que afectan a nuestros hijos, hemos presentado una nota para que se tome medidas y haya continuidad pedagógica", señaló.

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El respaldo de la Reforma Laboral

Según los padres, el nuevo escenario legal les brinda mayores facultades para realizar este planteo. "En base a la Ley de Reforma Laboral, tenemos más herramientas para hacer este reclamo y hemos visto que hay cuestiones que se pueden tomar para que dejen de perjudicar a nuestros hijos", afirmó Rodríguez.

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El grupo sostiene que la normativa permite establecer criterios de presencialidad más estrictos, especialmente ante un calendario que para este inicio de ciclo lectivo 2026 ya prevé medidas de fuerza extendidas por cinco semanas, lo cual consideran "nocivo para el ánimo y los contenidos" de los estudiantes.

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Además del reclamo por los días de paro —que en 2025 superaron los 30 días sin clases—, las familias denunciaron fallas en el sistema de control y comunicación:

  • Incumplimiento de carga horaria: Aseguran que existen docentes que fichan su ingreso en la institución pero no dictan la clase de manera efectiva.

  • Falta de preaviso: Critican que no se informe con antelación si los profesores se adherirán o no a las medidas de fuerza, dejando a los alumnos a la deriva.

"Lo que queremos es que nuestros hijos tengan educación y no ser perjudicados", concluyó el vocero del grupo. La nota ya está en manos de las autoridades universitarias, quienes deberán definir si se implementarán mecanismos para asegurar el cumplimiento del piso de asistencia solicitado por los padres.

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