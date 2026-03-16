Un colectivo de aproximadamente 600 padres y madres de alumnos de los colegios preuniversitarios de San Juan, presentó formalmente un reclamo ante el Rectorado para exigir medidas que garanticen la educación de sus hijos. El grupo solicita que se asegure un mínimo del 75% de asistencia presencial de los docentes en las aulas.
600 familias piden que se garantice el dictado de clases de los preuniversitarios
El grupo, que representa a 600 familias, presentó una nota en el Rectorado de la UNSJ. Se amparan en la Reforma Laboral para reclamar por la continuidad pedagógica.