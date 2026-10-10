Más de 2.400 aspirantes al Poder Judicial no aprobaron la prueba de dactilografía

Los resultados del segmento de personas con discapacidad

Por separado, el Poder Judicial también completó las evaluaciones destinadas a las personas con discapacidad inscriptas en la Primera Circunscripción Judicial. Para este segmento se registraron 151 inscriptos, de los cuales 82 acreditaron su condición mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Finalmente, 54 personas se presentaron a rendir las pruebas y 14 aprobaron, por lo que podrán avanzar a la siguiente instancia del concurso. Esto representa aproximadamente el 25,9% de quienes participaron de las evaluaciones.

En este caso, la modalidad fue unificada: quienes superaron Dactilografía rindieron inmediatamente después la prueba de Ortografía. La organización estuvo a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y el Programa de Promoción e Inclusión de Personas con Discapacidad del Poder Judicial, que brindaron asistencia y adaptaciones según las necesidades de cada postulante.

La próxima instancia para los aspirantes de la Primera Circunscripción Judicial será la prueba de Ortografía. El Poder Judicial informó que el cronograma correspondiente se comunicará oportunamente.

En el segmento de personas con discapacidad, los 14 postulantes que aprobaron las evaluaciones también deberán aguardar la comunicación de la siguiente etapa del proceso de selección.