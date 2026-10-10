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Más de 2.400 aspirantes al Poder Judicial no aprobaron la prueba de dactilografía

De las 6.913 personas que se presentaron a rendir en la Primera Circunscripción Judicial, 4.474 aprobaron el examen y 2.439 no superaron esta instancia.

El Poder Judicial de San Juan finalizó la prueba de Dactilografía correspondiente al Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial 2026, con una diferencia importante entre la cantidad de personas inscriptas y quienes efectivamente se presentaron a rendir.

En la Primera Circunscripción Judicial se habían inscripto 11.367 personas, pero asistieron al examen 6.913. De ese total, 4.474 aprobaron, mientras que 2.439 no lograron superar la instancia evaluativa.

De esta manera, aprobó aproximadamente el 64,7% de quienes rindieron, mientras que el 35,3% restante no alcanzó el resultado necesario. Además, la cantidad de personas que se presentó representó cerca del 60,8% del total de inscriptos.

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Los resultados del segmento de personas con discapacidad

Por separado, el Poder Judicial también completó las evaluaciones destinadas a las personas con discapacidad inscriptas en la Primera Circunscripción Judicial. Para este segmento se registraron 151 inscriptos, de los cuales 82 acreditaron su condición mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Finalmente, 54 personas se presentaron a rendir las pruebas y 14 aprobaron, por lo que podrán avanzar a la siguiente instancia del concurso. Esto representa aproximadamente el 25,9% de quienes participaron de las evaluaciones.

En este caso, la modalidad fue unificada: quienes superaron Dactilografía rindieron inmediatamente después la prueba de Ortografía. La organización estuvo a cargo de la Dirección de Recursos Humanos y el Programa de Promoción e Inclusión de Personas con Discapacidad del Poder Judicial, que brindaron asistencia y adaptaciones según las necesidades de cada postulante.

La próxima instancia para los aspirantes de la Primera Circunscripción Judicial será la prueba de Ortografía. El Poder Judicial informó que el cronograma correspondiente se comunicará oportunamente.

En el segmento de personas con discapacidad, los 14 postulantes que aprobaron las evaluaciones también deberán aguardar la comunicación de la siguiente etapa del proceso de selección.

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