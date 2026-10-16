Santilli: "Los gobernadores deberían estar "preocupados" por un eventual regreso del kirchnerismo"

"Yo creo que los que tendrían que estar preocupados son gobernadores. Imaginemos que gana Kicillof. Empiezan los cortes en la 9 de Julio, los piquetes, le saca la coparticipación a la Ciudad. Imaginate en el Sur: otra vez avanzan las tomas de tierras, se ocupan campos y cortan rutas. Imaginate lo que viene diciendo el kirchnerismo, que va a revisar en el RIGI. ¿Qué va a pasar con Neuquén y Río Negro?", dijo Santilli.

En esa línea, el funcionario nacional siguió: "¿Que va a pensar Córdoba si le vuelven con la 125? ¿Qué va a pensar el gobernador de Santa Fe que lo dejan solo de nuevo con la discusión del narcotráfico?".