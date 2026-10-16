El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dijo que los gobernadores deberían estar "preocupados" por un eventual regreso del kirchnerismo. Lo dijo en medio de las tensiones entre el Gobierno y los mandatarios provinciales por la eliminación de las PASO.
Santilli: "Los gobernadores deberían estar "preocupados" por un eventual regreso del kirchnerismo"
Santilli se encuentra en plena negociación con los gobernadores para avanzar en la reforma política que pretende el gobierno del presidente Javier Milei, pero que se encuentra estancada la discusión desde hace meses.