Uñac impulsó la Ficha Limpia en San Juan pero votó en contra a nivel nacional

“Pobre democracia si reposamos en esos intérpretes de las leyes”, escribió Uñac, argumentando que su rechazo a la ley nacional no fue en defensa de una persona en particular, sino en defensa del sistema democrático. “Todo lo que se piense para evadir la voluntad popular me pone en el sitio opuesto”, agregó el senador, señalando además que ya existen herramientas legales —como el Código Penal y la Ley de Partidos Políticos— para impedir candidaturas cuando corresponda.

El giro en la postura de Uñac no pasó desapercibido en los medios nacionales que remarcaron está contradicción.