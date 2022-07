Uñac: "Fue un fin de semana intenso, complicado y con mucha tensión"

Sobre la salida sorpresiva de Martín Guzmán, reveló que "sabíamos que había mucha tensión interna, es una realidad que no podemos negar". "No sé si lo esperábamos o no, pero creíamos que este desenlace podía evitarse, no se evitó y ahora hay que seguir trabajando", dijo.

A tono con las primeras horas de Silvina Batakis al frente de la cartera económica, Uñac destacó su diálogo y participación en actividades concernientes a provincias, teniendo en cuenta que trabajó con Wado de Pedro en el Ministerio del Interior.

"Una vez más, una dama tiene el desafío de llevar adelante una importantísima función. En este caso, el reconocimiento a Silvina Batakis por todo lo que hemos trabajado en conjunto". Uñac mencionó la labor de Batikis al lado de Scioli y como secretaria de provincias "donde trabajamos codo a codo".

Con respecto a su trabajo con la Liga de Gobernadores, en un momento clave para el país, adelantó que sobre fines de mes está previsto una cumbre de gobernadores en el Sur, posiblemente en Río Negro. En tanto, explicó que mañana viaja a Buenos Aires, para ser parte de una agenda federal.

"Hemos estado todo el fin de semana comunicados. Estamos predispuestos a seguir acompañando", dijo.