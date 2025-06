Una sanjuanina desde Israel: "estamos tratando de salir del infierno"

“Estamos tratando de salir del infierno”, afirmó con dolor, en referencia al ataque del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás irrumpió en el sur de Israel asesinando y secuestrando a cientos de personas, entre ellas ciudadanos argentinos. “No se puede creer lo que hicieron. Hay argentinos que secuestraron a sus hijos, y todavía estamos esperando que los devuelvan”, dijo con la voz quebrada. “Ya llevan mucho tiempo allí, y están muy enfermos. Viven en túneles, a 60 metros bajo la tierra, sin agua, sin luz, sin comida. Es muy triste, muy triste”, repitió. Cabe recordar que, en línea directa, existen 1789 kms de separación entre ambos países en conflicto.

Aunque Celia no practica la religión judía, su vínculo con Israel es muy profundo. “Yo no soy judía, pero tengo sangre judía. Mi papá es judío, mi mamá no. Vine a conocer a la familia de mi padre, me gustó y me quedé”, relató. Con el tiempo, conoció a un cordobés, también no judío, que se había casado con una mujer israelí con la que tuvo una hija. “Después se divorció, nos conocimos y nos casamos. Hoy vivimos acá. Este país nos ha dado mucho”, destacó.