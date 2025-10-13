Un nuevo sismo se hizo sentir este lunes en San Juan. De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor se produjo a las 15:58:39 con una magnitud de 4.6° en la escala de Richter, y se percibió levemente en distintas zonas del territorio provincial.
Un sismo de 4.6° sacudió la siesta en San Juan, sin reportes de daños
El movimiento telúrico se registró a las 15:58 y tuvo su epicentro al sur de la provincia, cerca del límite con Mendoza. No se reportaron daños.