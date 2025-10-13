"
Un sismo de 4.6° sacudió la siesta en San Juan, sin reportes de daños

El movimiento telúrico se registró a las 15:58 y tuvo su epicentro al sur de la provincia, cerca del límite con Mendoza. No se reportaron daños.

Un nuevo sismo se hizo sentir este lunes en San Juan. De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el temblor se produjo a las 15:58:39 con una magnitud de 4.6° en la escala de Richter, y se percibió levemente en distintas zonas del territorio provincial.

El epicentro se ubicó 66 kilómetros al este de Cerro Mercedario, en el límite sur de San Juan con Mendoza, a 105 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Juan y 48 kilómetros al sur de Barreal, con una profundidad de 112 kilómetros.

Sensación leve, sin daños

Según la escala de intensidad Mercalli modificada, el sismo fue “muy débil” a “débil” y se percibió principalmente por personas en reposo o en edificios. Las zonas donde se reportó la sensación del movimiento incluyen Barreal, Media Agua, Ullum y la Ciudad de San Juan, además de localidades mendocinas como Uspallata, Palmira y Ciudad de Mendoza.

A pesar de su magnitud moderada, la gran profundidad del evento atenuó su impacto en superficie, motivo por el cual no se registraron daños materiales ni heridos en los departamentos cercanos al epicentro.

San Juan es una de las provincias con mayor actividad sísmica del país, debido a su ubicación sobre el borde de la placa de Nazca y la Sudamericana, una zona de fricción permanente que genera movimientos telúricos de diversa intensidad.

En los últimos meses, los especialistas del INPRES han registrado una frecuencia estable de eventos leves a moderados, la mayoría sin consecuencias materiales.

