Un sismo de 4.6° sacudió la siesta en San Juan, sin reportes de daños

El epicentro se ubicó 66 kilómetros al este de Cerro Mercedario, en el límite sur de San Juan con Mendoza, a 105 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Juan y 48 kilómetros al sur de Barreal, con una profundidad de 112 kilómetros.

Sensación leve, sin daños

Según la escala de intensidad Mercalli modificada, el sismo fue “muy débil” a “débil” y se percibió principalmente por personas en reposo o en edificios. Las zonas donde se reportó la sensación del movimiento incluyen Barreal, Media Agua, Ullum y la Ciudad de San Juan, además de localidades mendocinas como Uspallata, Palmira y Ciudad de Mendoza.