"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > vuelco

Violento choque y vuelco en Capital: dos mujeres terminaron hospitalizadas

El accidente ocurrió en la esquina de Hermógenes Ruiz y Santa Fe. Un Peugeot 208 terminó volcado luego de chocar con un Chevrolet Corsa. Dos mujeres fueron trasladadas al Hospital Rawson.

Una tarde de lunes que parecía tranquila terminó con un espectacular vuelco en una de las zonas más transitadas de Capital. Minutos después de las 15, dos vehículos protagonizaron un fuerte choque en la intersección de Hermógenes Ruiz y Santa Fe, a solo una cuadra del club Ausonia.

El impacto fue tan violento que uno de los autos, un Peugeot 208, terminó volcado sobre uno de sus laterales, mientras que el otro, un Chevrolet Corsa, quedó con importantes daños en su frente.

De acuerdo a los primeros informes policiales, el Peugeot circulaba de este a oeste por Santa Fe, cuando colisionó con el Corsa, que avanzaba de sur a norte. Dentro de este último viajaban una mujer de 57 años y su hija adolescente de 17, quienes fueron asistidas por personal médico del 107 y luego trasladadas al Hospital Rawson.

Te puede interesar...

Aunque las heridas no fueron de gravedad, ambas presentaban un fuerte estado de shock producto del violento impacto.

La conductora del Peugeot, en tanto, resultó ilesa, pero su vehículo quedó completamente volcado en medio de la intersección, lo que generó una interrupción total del tránsito durante varios minutos.

Un susto que conmocionó a los vecinos

Vecinos y transeúntes se acercaron alarmados al escuchar el estruendo. “Fue un golpe muy fuerte, pensamos que se había matado alguien”, comentó una comerciante de la zona. El accidente ocurrió en un punto neurálgico, donde el tránsito suele ser intenso y las maniobras de giro, peligrosas.

Efectivos de la Comisaría 3°, junto a personal de Tránsito y Emergencias Médicas, trabajaron en el lugar para despejar la calzada y establecer las causas del siniestro. Por ahora, no se descarta que una mala maniobra o el exceso de velocidad hayan sido determinantes.

image

Temas

Te puede interesar