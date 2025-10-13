Violento choque y vuelco en Capital: dos mujeres terminaron hospitalizadas

Aunque las heridas no fueron de gravedad, ambas presentaban un fuerte estado de shock producto del violento impacto.

La conductora del Peugeot, en tanto, resultó ilesa, pero su vehículo quedó completamente volcado en medio de la intersección, lo que generó una interrupción total del tránsito durante varios minutos.

Un susto que conmocionó a los vecinos

Vecinos y transeúntes se acercaron alarmados al escuchar el estruendo. “Fue un golpe muy fuerte, pensamos que se había matado alguien”, comentó una comerciante de la zona. El accidente ocurrió en un punto neurálgico, donde el tránsito suele ser intenso y las maniobras de giro, peligrosas.

Efectivos de la Comisaría 3°, junto a personal de Tránsito y Emergencias Médicas, trabajaron en el lugar para despejar la calzada y establecer las causas del siniestro. Por ahora, no se descarta que una mala maniobra o el exceso de velocidad hayan sido determinantes.