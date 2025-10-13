Una tarde de lunes que parecía tranquila terminó con un espectacular vuelco en una de las zonas más transitadas de Capital. Minutos después de las 15, dos vehículos protagonizaron un fuerte choque en la intersección de Hermógenes Ruiz y Santa Fe, a solo una cuadra del club Ausonia.
Violento choque y vuelco en Capital: dos mujeres terminaron hospitalizadas
El accidente ocurrió en la esquina de Hermógenes Ruiz y Santa Fe. Un Peugeot 208 terminó volcado luego de chocar con un Chevrolet Corsa. Dos mujeres fueron trasladadas al Hospital Rawson.