Liberaron al hombre acusado de abusar a una mujer en un colectivo

El fiscal Eduardo Martínez, de la Unidad Fiscal CAVIG, confirmó que Ramón Díaz, señalado por una pasajera por presunto abuso en un transporte público, quedó en libertad.

A primera hora de este lunes, el fiscal Eduardo Martínez, de la Unidad Fiscal CAVIG, confirmó que Ramón Díaz, el hombre acusado de haber abusado de una mujer en un colectivo de la línea A de la Red Tulum, fue liberado. El hecho ocurrió el 6 de octubre, cuando la unidad circulaba por calle Libertador y Matías Zaballa, en el departamento Rivadavia.

El fiscal explicó que el pedido de captura que pesaba sobre Díaz en la provincia de Buenos Aires no estaba vigente, aunque sí contaba con un antecedente previo por una situación “similar”. “En esta hipótesis, él ha quedado en libertad hasta que podamos determinar algunos elementos que nos lleven a imputarlo. No tenemos prueba bioquímica ni genética y estamos intentando rastrear testigos”, detalló Martínez.

CAVIG (2).jpeg

Según la denuncia, la pasajera sintió “una sensación de humedad” y al mirar hacia atrás interpretó que había sido tocada por las partes íntimas de un pasajero. En ese momento comenzó a gritar y el chofer detuvo el colectivo.

“La mujer se mostró muy alterada y, en su estado de nerviosismo, se lavó insistentemente la mano, por eso no se pudieron obtener rastros”, explicó el fiscal en diálogo con sanjuan8.com.

A pesar de que el sospechoso aportó datos falsos, el equipo de CAVIG logró identificarlo y constató que tenía un domicilio en San Juan.

Martínez remarcó la importancia de visibilizar este tipo de situaciones: “Uno tiende a restarle importancia a estas cosas, pero esto viene pasando históricamente. Está bien que se hable, que se denuncie, que se ponga sobre la mesa.”

