Liberaron al hombre acusado de abusar a una mujer en un colectivo

El fiscal explicó que el pedido de captura que pesaba sobre Díaz en la provincia de Buenos Aires no estaba vigente, aunque sí contaba con un antecedente previo por una situación “similar”. “En esta hipótesis, él ha quedado en libertad hasta que podamos determinar algunos elementos que nos lleven a imputarlo. No tenemos prueba bioquímica ni genética y estamos intentando rastrear testigos”, detalló Martínez.

Según la denuncia, la pasajera sintió “una sensación de humedad” y al mirar hacia atrás interpretó que había sido tocada por las partes íntimas de un pasajero. En ese momento comenzó a gritar y el chofer detuvo el colectivo.