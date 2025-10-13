A primera hora de este lunes, el fiscal Eduardo Martínez, de la Unidad Fiscal CAVIG, confirmó que Ramón Díaz, el hombre acusado de haber abusado de una mujer en un colectivo de la línea A de la Red Tulum, fue liberado. El hecho ocurrió el 6 de octubre, cuando la unidad circulaba por calle Libertador y Matías Zaballa, en el departamento Rivadavia.
Liberaron al hombre acusado de abusar a una mujer en un colectivo
