En medio del profundo dolor por la pérdida de Gabriel Olivera Silva, la familia del joven sanjuanino de 22 años asesinado en la ciudad chilena de Vallenar confirmó que sus restos regresarán a San Juan para recibir el último adiós de amigos y allegados.
Último adiós: trasladarán a San Juan los restos de Gabriel Olivera Silva
La familia de Gabriel Olivera Silva, el sanjuanino de 22 años asesinado en Vallenar, Chile, confirmó que sus restos serán trasladados en las próximas horas a la provincia. El velatorio será breve y está previsto para el 24 de septiembre.