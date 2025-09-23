Último adiós: trasladarán a San Juan los restos de Gabriel Olivera Silva

“Ya está casi todo resuelto, solo falta ese trámite para iniciar el viaje”, señaló.

El recorrido hasta San Juan demandará unas cuatro horas hasta Catamarca y cerca de ocho horas más hasta la provincia cuyana. Por ese motivo, la familia decidió que el velorio sea breve, de entre dos y cuatro horas, con el ataúd cerrado, a pesar de que el estado de conservación del cuerpo superó las expectativas.

Los Olivera Silva ya realizaron una despedida íntima en Chile, pero anhelan que en San Juan los amigos y seres queridos de Gabriel puedan expresar su cariño. Para ello, llevarán material que permita a quienes asistan compartir recuerdos y homenajes.

La ceremonia está prevista para el martes 24 de septiembre, en un espacio que se confirmará en las próximas horas.