Último adiós: trasladarán a San Juan los restos de Gabriel Olivera Silva

La familia de Gabriel Olivera Silva, el sanjuanino de 22 años asesinado en Vallenar, Chile, confirmó que sus restos serán trasladados en las próximas horas a la provincia. El velatorio será breve y está previsto para el 24 de septiembre.

En medio del profundo dolor por la pérdida de Gabriel Olivera Silva, la familia del joven sanjuanino de 22 años asesinado en la ciudad chilena de Vallenar confirmó que sus restos regresarán a San Juan para recibir el último adiós de amigos y allegados.

Agustín, hermano de Gabriel, explicó que el traslado se concretará entre el martes y miércoles por el Paso San Francisco, una vez que se obtenga el permiso sanitario que exige la normativa chilena para autorizar el cruce de frontera.

image

“Ya está casi todo resuelto, solo falta ese trámite para iniciar el viaje”, señaló.

El recorrido hasta San Juan demandará unas cuatro horas hasta Catamarca y cerca de ocho horas más hasta la provincia cuyana. Por ese motivo, la familia decidió que el velorio sea breve, de entre dos y cuatro horas, con el ataúd cerrado, a pesar de que el estado de conservación del cuerpo superó las expectativas.

image

Los Olivera Silva ya realizaron una despedida íntima en Chile, pero anhelan que en San Juan los amigos y seres queridos de Gabriel puedan expresar su cariño. Para ello, llevarán material que permita a quienes asistan compartir recuerdos y homenajes.

La ceremonia está prevista para el martes 24 de septiembre, en un espacio que se confirmará en las próximas horas.

