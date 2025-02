Tras la muerte Leonel, Bomberos pidió responsabilidad con respecto a los canales de riego

Alleva destacó que los canales no cuentan con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la integridad de las personas que ingresan al agua, lo que los convierte en un peligro inminente. "No importa el tamaño del canal, no están preparados para que alguien se bañe allí", explicó. Además, hizo hincapié en que las paredes de los canales son inclinadas y resbalosas, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

También mencionó que muchas veces son los niños quienes, sin la supervisión de los adultos, se acercan a los canales, ignorando el peligro. "En más de una ocasión, hemos tenido que acudir a los adultos para advertirles sobre esta situación y evitar que los chicos se acerquen a estos lugares peligrosos", dijo.