Tragedia en Chimbas: imputaron al automovilista y quedó libre

Para el fiscal Francisco Micheltorena, Julián Moreno (31) conducía el Volkswagen Gol con Omar Antonio Muñoz (43) por calle Oro de Oeste a Este. El sujeto conducía zigzagueando y a la altura de Urquiza se cruzó de carril el impactó con una camioneta Ford F100, conducida por Ramón Ávila, que transitaba en sentido opuesto.

Por el fuerte impacto, el hombre que viajaba como acompañante del auto, Omar, falleció en el acto.

En tanto que el conductor de la camioneta, su pareja e hija de 2 años que tripulaban el vehículo, fueron asistidos por personal de la ambulancia, pero resultaron ilesos.

El resultado del test de alcoholemia al conductor del Gol resultó positivo y arrojó que tenía 1,63 gr/l de alcohol en sangre, tres veces más que el máximo de 0,5 gr/l permitido para conducir.

Moreno decidió hablar frente al juez de Garantías Javier Figuerola y dijo que se le había caído el celular en el vehículo, intentó recuperarlo y a partir de ahí no se acuerda de nada más.

En este contexto, Julián Moreno fue imputado por homicidio culposo agravado por el consumo de alcohol, por la muerte de quien iba a su lado como acompañante, Omar Antonio Muñoz. La investigación penal preparatoria se fijó para 6 meses.

Si bien el fiscal pidió 20 días de prisión preventiva para el imputado, con motivo de continuar recabando testimonios sin la posibilidad de que el señalado obstruya la investigación, el juez decidió no hacer lugar y lo dejó en libertad durante el proceso. Moreno deberá fijar domicilio, prometer que no obstaculizará la investigación, presentarse cada 30 días en la Comisaría Jurisdiccional y no salir del país sin previa autorización.

El artículo 84 bis del Código Penal contempla para este tipo de delito "pena de prisión de tres (3) a seis (6) años, si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriere en la conducta prevista en el artículo 106, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a quinientos (500) miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o un (1) gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de treinta (30) kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular o cuando se dieren las circunstancias previstas en el artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueren más de una las víctimas fatales".