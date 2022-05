Tedeum en Catedral: "Le damos gracias a Dios por la libertad"

Este acto religioso estuvo acompañado por el Coro Universitario de San Juan.

En la homilía, el Arzobispo hizo referencia a dos virtudes de la administración pública: sabiduría y paciencia y dijo que "son centrales en la vida de cualquier persona, pero particularmente en la vida de quienes tienen alguna responsabilidad"

Ademas, agregó que "hoy celebramos los acontecimientos de la Revolución de Mayo, de aquellos hombres y mujeres que tuvieron sabiduría y paciencia".

También, habló de la importancia del trabajo y dijo que "cuando venía para acá veía a mujeres haciendo pan casero y en ese momento me pregunté que para lograr esto tan rico se conjugan varios elementos, el trigo, la siembra, la molienda, el árbol la madera pero estos elementos por si solo no hacen el pan sino que necesitan del trabajo y cada uno de esos elementos son necesarios pero si no hay agua, tampoco llegaremos al pan".

En otra parte de la homilía, Lozano dijo que "le damos hoy gracias a Dios por la experiencia de la libertad que reclama de todos los elementos para poder ser un pan tierno que nos alimente a todos".

Por último, le pidió a los presentes "unámonos en oración para pedir por la libertad, por un mundo en paz. Recemos por Ucrania y por todos los lugares donde hay escenarios de violencia, de guerra para que podamos vivir en fraternidad como Dios lo soñó".

Al finalizar la celebración, las autoridades se dirigieron al palco oficial para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, a cargo de la Banda de Música del RIM 22.